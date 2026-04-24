Lawfare: la Justicia ordena ejecutar bienes de Cristina por más de 500 millones de dólares

Las claves

La Cámara de Casación ratificó el decomiso y ordenó avanzar sobre bienes vinculados a la causa

La resolución incluye activos transferidos a terceros, incluso dentro del grupo familiar

La defensa de la expresidenta cuestionó el criterio aplicado por el tribunal

El fallo se dictó por mayoría con una disidencia parcial sobre bienes heredados

El caso volvió a instalar el debate sobre el uso de la Justicia en la política

La decisión de Casación y su alcance

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la ejecución del decomiso en la causa Vialidad y habilitó el avance sobre bienes vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados.

La medida ratifica lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 y busca concretar la recuperación de activos considerados producto de la maniobra investigada.

Bienes alcanzados y criterio aplicado

El fallo abarca un total de 111 bienes, incluyendo propiedades registradas a nombre de la exmandataria, activos en manos de sus hijos y un conjunto mayor asociado al empresario Lázaro Báez.

El tribunal sostuvo que el decomiso puede extenderse a bienes transferidos a terceros, incluso por herencia, cuando exista una relación económica con los hechos investigados.

Argumentos del tribunal

El juez Gustavo Hornos señaló que exigir una reconstrucción completa del recorrido del dinero “es materialmente imposible” y que ese estándar podría impedir la aplicación efectiva del decomiso.

En esa línea, sostuvo que basta con acreditar una vinculación razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.

Votación y diferencias internas

La resolución se adoptó con el voto mayoritario de Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Por su parte, Mariano Borinsky expresó una disidencia parcial al cuestionar la inclusión de bienes heredados sin prueba directa de su origen ilícito.

Reacción y planteos de la defensa

La defensa de Cristina Kirchner había solicitado suspender la ejecución y profundizar el análisis sobre el origen de los bienes, planteo que fue rechazado.

Desde su entorno, el avance judicial es interpretado como parte de una persecución, en un contexto de alta tensión política y judicial.

Contexto judicial más amplio

El fallo se inscribe en una serie de causas que involucran a la expresidenta, entre ellas la denominada causa Cuadernos, donde volvió a rechazar las acusaciones.

En ese marco, afirmó: “Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá seguramente”, y agregó: “Me puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”.