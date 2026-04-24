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Rafecas archivó la escandalosa causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

El archivo de la causa judicial por el uso del avión presidencial derivó en lecturas políticas que exceden el fallo. La decisión judicial, basada en la inexistencia de delito, se convirtió en eje de discursos sobre gestión, economía y poder.

24 de abril de 2026 - 15:53

Las claves

  • El fallo judicial cerró la investigación al "no encontrar delito" en el uso del avión oficial
  • La decisión desató una verdadera tormenta en la casta
  • Sectores afines al Gobierno interpretaron el resultado como una validación de gestión
  • El caso se amplificó en redes sociales y en la discusión mediática
  • La resolución también reactivó tensiones entre oficialismo, oposición y periodismo

Fallo judicial y punto de partida del debate

El archivo de la causa dispuesto por Daniel Rafecas, que investigaba al jefe de Gabinete Manuel Adorni, marcó un cierre jurídico en el que se dispuso que "no hubo delito ni malversación de fondos públicos" luego de que Adorni subiera al avión presidencial a su esposa.

A partir de esa resolución, el eje se desplazó rápidamente del terreno judicial al político.

La narrativa oficial tras la decisión

Dentro del oficialismo, el fallo fue leído como una ratificación de "conducta y transparencia". Desde esa perspectiva, la inexistencia de delito se presenta como prueba de que las acusaciones carecían de sustento.

En ese marco, algunos discursos amplifican el alcance del fallo y lo vinculan con una visión más amplia de gestión, en la que se destacan indicadores económicos, respaldo político y expectativas electorales.

El repudio social

En redes sociales y espacios de opinión, el caso derivó en interpretaciones irónicas y afirmaciones contra el funcionario. Además se destacó cómo una casta, la judicial, le volvió a salvar las papas calientes a la otra casta, la del Ejecutivo.



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