Rafecas archivó la escandalosa causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

Las claves

El fallo judicial cerró la investigación al "no encontrar delito" en el uso del avión oficial

La decisión desató una verdadera tormenta en la casta

Sectores afines al Gobierno interpretaron el resultado como una validación de gestión

El caso se amplificó en redes sociales y en la discusión mediática

La resolución también reactivó tensiones entre oficialismo, oposición y periodismo

Fallo judicial y punto de partida del debate

El archivo de la causa dispuesto por Daniel Rafecas, que investigaba al jefe de Gabinete Manuel Adorni, marcó un cierre jurídico en el que se dispuso que "no hubo delito ni malversación de fondos públicos" luego de que Adorni subiera al avión presidencial a su esposa.

A partir de esa resolución, el eje se desplazó rápidamente del terreno judicial al político.

"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene".



Será Justicia.



Fin. pic.twitter.com/yFzzxvbFBr — Manuel Adorni (@madorni) April 24, 2026

La narrativa oficial tras la decisión

Dentro del oficialismo, el fallo fue leído como una ratificación de "conducta y transparencia". Desde esa perspectiva, la inexistencia de delito se presenta como prueba de que las acusaciones carecían de sustento.

En ese marco, algunos discursos amplifican el alcance del fallo y lo vinculan con una visión más amplia de gestión, en la que se destacan indicadores económicos, respaldo político y expectativas electorales.

"No Adorni, VOS NO TE DESLOMÁS. Y no podés llevar a tu esposa en el avión presidencial"



Pongan los fideos que estamos todos. Llegó Ritondo con sus 370 propiedades y dijo que Adorni se fue al carajo pic.twitter.com/A0sqO4yR3R — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 16, 2026

El repudio social

En redes sociales y espacios de opinión, el caso derivó en interpretaciones irónicas y afirmaciones contra el funcionario. Además se destacó cómo una casta, la judicial, le volvió a salvar las papas calientes a la otra casta, la del Ejecutivo.