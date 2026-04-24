Rafecas archivó la escandalosa causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

Las claves
- El fallo judicial cerró la investigación al "no encontrar delito" en el uso del avión oficial
- La decisión desató una verdadera tormenta en la casta
- Sectores afines al Gobierno interpretaron el resultado como una validación de gestión
- El caso se amplificó en redes sociales y en la discusión mediática
- La resolución también reactivó tensiones entre oficialismo, oposición y periodismo
Fallo judicial y punto de partida del debate
El archivo de la causa dispuesto por Daniel Rafecas, que investigaba al jefe de Gabinete Manuel Adorni, marcó un cierre jurídico en el que se dispuso que "no hubo delito ni malversación de fondos públicos" luego de que Adorni subiera al avión presidencial a su esposa.
A partir de esa resolución, el eje se desplazó rápidamente del terreno judicial al político.
"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene".— Manuel Adorni (@madorni) April 24, 2026
Será Justicia.
Fin. pic.twitter.com/yFzzxvbFBr
La narrativa oficial tras la decisión
Dentro del oficialismo, el fallo fue leído como una ratificación de "conducta y transparencia". Desde esa perspectiva, la inexistencia de delito se presenta como prueba de que las acusaciones carecían de sustento.
En ese marco, algunos discursos amplifican el alcance del fallo y lo vinculan con una visión más amplia de gestión, en la que se destacan indicadores económicos, respaldo político y expectativas electorales.
"No Adorni, VOS NO TE DESLOMÁS. Y no podés llevar a tu esposa en el avión presidencial"— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 16, 2026
Pongan los fideos que estamos todos. Llegó Ritondo con sus 370 propiedades y dijo que Adorni se fue al carajo pic.twitter.com/A0sqO4yR3R
El repudio social
En redes sociales y espacios de opinión, el caso derivó en interpretaciones irónicas y afirmaciones contra el funcionario. Además se destacó cómo una casta, la judicial, le volvió a salvar las papas calientes a la otra casta, la del Ejecutivo.
El Juez Daniel Rafecas archivó la gravísima causa por subir a la esposa de Adorni al avión presidencial, por lo tanto el Jefe de Gabinete es completamente inocente de todo lo que se lo acusa, no hay corrupción alguna en este Gobierno, la economía sube como pedo de buzo, Milei… pic.twitter.com/PlqZQJFeIq— Manu Jove (@manujove) April 24, 2026