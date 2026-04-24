Más poder y presupuesto para Adorni: Milei le traspasa áreas sensibles

Manuel Adorni, Javier Milei

En lo que parece ser más una prepoteada que una medida de Estado, el Gobierno nacional oficializó este jueves una reestructuración de la Jefatura de Gabinete de Ministros. A través del Decreto 269/2026, Javier Milei formalizó un fenomenal traspaso de funciones y organismos hacia la órbita de Manuel Adorni.

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Esta acumulación de poder se produce en un contexto delicado para el flamante Jefe de Gabinete, quien se encuentra bajo la lupa de la Justicia en una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

El "Gran Hermano" de los datos

El punto más crítico del decreto es el traspaso del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo mando directo de Jefatura.

El SINTyS no es una dependencia administrativa más; es la red de datos más vasta del Estado argentino, con una cobertura que alcanza al 96% de la población. Sus funciones principales incluyen:

Cruce de datos masivo: Integra información patrimonial, tributaria y social de personas físicas y jurídicas.

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Acceso a registros sensibles: Conecta datos de ARCA (ex AFIP), ANSES, obras sociales, padrones y registros de propiedad.

Fiscalización social: Permite detectar incompatibilidades en planes sociales y verificar cumplimientos impositivos en tiempo real.

Hasta hoy, este organismo dependía del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Ahora, Adorni no solo manejará esta base de datos, sino que también tendrá a su cargo el desarrollo de marcos regulatorios para Inteligencia Artificial y blockchain en el sector público.

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La llave de la caja

El reordenamiento también oficializa el control de Adorni sobre la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Se trata del órgano rector que dicta las normas para todas las compras de bienes, servicios y obras del Estado nacional.

Bajo su estructura quedará la gestión del sistema COMPR.AR, la plataforma electrónica obligatoria para todas las licitaciones públicas, y el registro de proveedores (SIPRO). De esta manera, el exvocero tendrá una silla estratégica en la definición de cómo y a quién le compra el Estado.

Ciencia, Ciberseguridad y Datos Genéticos

La "superestructura" de Adorni suma además el control tutelar sobre organismos clave de la soberanía tecnológica y científica de la Argentina:

Telecomunicaciones y Ciencia: ENACOM, CONICET, CONAE y la Agencia I+D+i.

Seguridad y Genética: El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Empresas Públicas: La administración de las acciones estatales en AR-SAT y el Correo Oficial.

El decreto, curiosamente, le quita atribuciones a la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei. La Dirección de Asuntos Legales de Comunicación y Medios pasa ahora a la Jefatura de Gabinete. Quizá sea una forma de reforzar la dependencia que Adorni tiene respecto de El Jefe.

Ahora Adorni tendrá la última palabra legal sobre la estrategia de medios, la pauta publicitaria oficial y los conflictos jurídicos con la prensa. Este cambio coincide con una jornada de máxima tensión, marcada por el cierre de la sala de prensa de Casa Rosada y la baja de acreditaciones a 60 periodistas.