Operaron a Charly García: el estado de su salud

Charly García

El máximo referente del rock argentino, Charly García, se encuentra internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de la Ciudad de Buenos Aires luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica en las últimas horas.

Según confirmaron fuentes cercanas al músico, la operación resultó exitosa y el artista evoluciona favorablemente.

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De acuerdo con la información brindada por su manager y replicada en el programa LAM, el ingreso de Charly a la clínica porteña se produjo el pasado domingo. Se trató de una cirugía programada destinada a realizarle una nefrectomía parcial, procedimiento médico que consiste en la extirpación de una parte del riñón.

Afortunadamente, el procedimiento cumplió con los objetivos médicos previstos. Actualmente, García permanece en una habitación común, donde completará su proceso de recuperación postoperatoria bajo la vigilancia del equipo médico del IADT.

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La noticia de su internación sorprendió a sus seguidores, dado que el músico se había mostrado muy activo recientemente:

Semanas atrás, se lo vio recorriendo las salas del Malba en compañía de su presidente, Eduardo Costantini.

También asistió al recital de Andy Summers, el legendario exguitarrista de The Police, demostrando su vigencia y conexión con la escena musical.

Se espera que, tras este procedimiento, Mr. Say No More reciba el alta en los próximos días para continuar con su rehabilitación de forma ambulatoria.