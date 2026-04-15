Feria del Libro 2026: todo lo que hay que saber

Foto: Secretaría de Cultura de la Nación

Llega la edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que abrirá sus puertas el 23 de abril en el predio de La Rural (Av. Santa Fe 4201), en el barrio de Palermo.

A medida que nos acercamos a la fecha, ya se van definiendo algunos de los autores y autoras que formarán parte de la Feria. En esta ocasión, entre los escritores confirmados se encuentra el sudafricano J. M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura 2003, quien ya participó en ediciones anteriores (2014 y 2017) y dirige la Cátedra Coetzee en la Universidad Nacional de San Martín. Es autor de Esperando a los bárbaros, Desgracia, La infancia de Jesús y Hombre lento, entre otros libros.

También participarán los españoles Arturo Pérez-Reverte, autor de obras como La isla de la mujer dormida, La Reina del Sur, la saga del Capitán Alatriste y La tabla de Flandes, y Fernando Aramburu, conocido por la novela Patria y otras obras como Años lentos, El niño y Los vencejos.

Desde Corea del Sur llegará Kim Ho-yeon, autor de La asombrosa tienda de la señora Yeom, representante de la llamada “healing fiction”. También estará el cubano Leonardo Padura, quien escribió Morir en la arena y El hombre que amaba a los perros, entre otros libros, y ganó en 2015 el Premio Princesa de Asturias.

También dirán presente Nona Fernández, autora de Marciano, y David Toscana, ganador del Premio Alfaguara por El ejército ciego, novela inspirada en un hecho histórico del siglo XI vinculado al emperador Basilio II. La programación incluirá además a Santiago Posteguillo y María Oruña.

A su vez, cabe destacar que este año la Feria tendrá una inauguración atípica; en lugar del tradicional discurso de apertura, habrá un diálogo entre tres reconocidas escritoras argentinas: Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero. La mesa estará coordinada por la periodista María O’Donnell.

Además, en esta edición, entre los distintos homenajes se destacan dos: a 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, la Feria contará con un laberinto interactivo, la muestra Borges Nacional y Universal y una experiencia inmersiva; y a 50 años del Golpe de Estado, la Maratón de Lectura se convertirá en un acto de memoria, dando voz a textos y autores que fueron reprimidos y censurados por la dictadura, como Rodolfo Walsh, Luis Gusmán, Laura Devetach, Tomás Eloy Martínez, Griselda Gambaro y Copi.

En conclusión, bajo la dirección de Ezequiel Martínez, la Feria se desarrollará durante tres semanas (hasta el 11 de mayo) y reunirá a escritores, editores, traductores, docentes, estudiantes y público en general.

Algunas actividades de la 50° de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Editorial El Ateneo

- Stand G16 – Pabellón Verde

24/04

18.30 h - Café y libros: “Club de historia”

Encuentro con autores y firma de ejemplares.

Adriana Lerman : escritora e investigadora especializada en el Holocausto. Autora de El dolor de estar vivo, El chico que sobrevivió Auschwitz y The Boy Who Survived Auschwitz. Biografía y ensayo sobre memoria y supervivencia.

: escritora e investigadora especializada en el Holocausto. Autora de El dolor de estar vivo, El chico que sobrevivió Auschwitz y The Boy Who Survived Auschwitz. Biografía y ensayo sobre memoria y supervivencia. Rodrigo Miguel: abogado, empresario y escritor de Beethoven y Los Medici. Biografía y divulgación histórica sobre arte, política y cultura.

25/04

13:30 h – Firma de Agustina Lynch

Autora de cuentos infantiles (La vaca…), surgidos de su experiencia como madre.

15:00 h – Narración: “La vaca va a ser hermana”

Patio Infantil – Sala Cuenta Cuentos (Pabellón Amarillo)

Narradora: Verónica Álvarez Rivera

16:00 h – Presentación: Facundo Pereyra

Especialista en medicina interna y gastroenterología, con +2.000.000 de seguidores. Autor de Resetea tus intestinos, La vida después del reseteo, Hábitos, Agotados y SIBO.

Entrevista: Marcela Godoy

16:00 h – Firma de Guillermina Lopata

Autora de autoayuda (Afrodita, Brilla, Brota), enfocada en feminidad y empoderamiento.

20:00 h – Firma de Virginia Busnelli

Endocrinóloga. Autora de libros sobre salud metabólica, peso y enfermedades crónicas.

20:30 h – Charla: Luciana Mantero

Periodista. Autora de Discapacidad en primera persona.

26/04

13:30 h – Narración: “Inti y el celular”

Carina Schwindt y Mariana Fernández (@psiconeuroinfancia).

Narradora: Verónica Álvarez Rivera

15:00 h – Entrevista: Facundo Pereyra

16:00 h – Presentación: Mery Sánchez

Autora de ¿Cómo se lo digo?, sobre comunicación y vínculos.

17:00 h – Entrevista: Tomás Abraham

Filósofo argentino. Autor de Pensar de nuevo.

17:30 h – Taller: Érica Di Cione

Yoga, ayurveda y meditación. Autora de Yoga fuera del mat.

28/04

18.30 h - Café y libros: “Ateneo Aula”

Encuentro con autores de educación y tecnología.

Federico M. Álvarez Larrondo · Andrea Kaplan · María Beatriz Taboada · Nerea Liebre · Guadalupe Álvarez y Lourdes Morán · Rebeca Anijovich · Gabriela Fernández Panizza · Silvina Marsimian

Moderadora: Verónica Álvarez Rivera

19:00 h – Entrevista: Paz Zubiri

Autora de ADN de campeón.

30/04

18.30 h - Café y libros: “Historias reales”

Mirta Lobato y Cecilia Berj (Abuelas)

Paz Zubiri (ADN de campeón)

Maggie Leri (Brava)

01/05

14:30 h - Presentación del nuevo libro de Santiago L. Speranza (Sala José Hernández, pabellón rojo. Al finalizar firmará ejemplares en el stand Editorial El Ateneo n°916, pabellón verde)

Santiago L. Speranza: escritor juvenil con gran presencia en las redes sociales con +350.900 de seguidores y +24.700 ejemplares vendidos. Autor de libros como Tu amigo invisible, Tu amigo invisible 2, Egresados, Graduates y la novedad esperada para mayo 2026. − Entrevistadora: Agustina Bassi.

02/05

13:30 h - Narración de La vaca va a ser hermana de Agustina Lynch

(Patio Infantil: sala Cuenta Cuentos, pabellón amarrillo. Al finalizar firmará ejemplares en el stand Editorial El Ateneo n°916, pabellón verde)

− Agustina Lynch: de sus experiencias como madre fueron surgiendo las ideas para hacer cuentos infantiles, esperando por ayudar a chicos -y grandes- en distintas etapas y momentos de sus vidas. Autora de: La vaca y la espinaca; La vaca sus miedos ataca; La vaca en su hamaca; A pintar con la vaca Paca; La vaca se empaca; La vaca no se calla; La vaca de la amistad nos habla y La vaca va a ser hermana.

17:00 h – Firma de Carolina Mora

(Stand Editorial El Ateneo n°916, pabellón verde) − Carolina Mora: es licenciada y profesora en Psicología por la UBA con Diploma de Honor. Miembro del comité asesor de la Asociación Civil UPA (Unión de Puericultoras Argentinas) docente de Panza y Crianza - Escuela de Puericultura co-coordinadora de Nacer Juntos - Psicología Perinatal miembro de la Comisión de Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogos distrito XV miembro de MaterCare, espacio de promoción y difusión de talleres para acompañar la mater/paternidad.

18:30 h - Firma de Alejandro Schujman y Laura Moyano

(Stand Editorial El Ateneo n°916, pabellón verde) − Alejandro Schujman (psicólogo y conferencista) y Laura Moyano (counselor): autores del libro Con el amor no alcanza, sobre el amor, los vínculos sanos, la relación de pareja y el respeto mutuo.

19:30 h - Firma de Leila Aisen

(Stand Editorial El Ateneo n°916, pabellón verde) − Leila Aisen: periodista y escritora de Rincones de Buenos Aires, firmará ejemplares de su libro y nos hablará de la cultura y curiosidades de esta ciudad tan única.

03/05

13:30 h – Taller: ¿Cómo creo el personaje de mi historia? por Malena “Lamaleluna” Contieri y Alexiev Gandman (Patio Infantil: sala Taller, pabellón amarrillo. Al finalizar, los autores firmaran ejemplares en el stand Editorial El Ateneo n°916, pabellón verde)

− Alexiev Gandman: ilustrador, diseñador gráfico, fotógrafo profesional y docente. Trabajó para Chicos.net, Infantil.com, Revista Imaginaria, SM, Revista Rumbos, Clarín, Sudamericana, Estrada, Del Eclipse, Bayeux Arts, Inc. (Canadá), Publitec (Buenos Aires y Brasil), Comunicarte (Córdoba), V&R Editoras, Norma, Siete Vacas, Sigmar, Revista Genios, Salim Ediciones, Lúdico Ediciones, Disney Channel, Agencia de publicidad Young & Rubicam, BI publicidad, Banco Nación de la República Argentina. Autor de: Teo y Ana investigan la Argentina; Teo y Ana investigan el mundo; Teo y Ana investigan los animales; La guerra de las granjas; Teo y Ana investigan la historia; Teo y Ana investigan el terror; Teo y Ana investigan la Argentina + Rompecabezas; ¡Me aburro!; Teo y Ana investigan los deportes; Teo y Ana investigan el universo y Teo y Ana investigan los seres fantásticos.

− Malena “Lamaleluna” Contieri: ilustradora, diseñadora gráfica y una apasionada de la lectura. Autora de La magia de Ivy. −

Moderadora: Verónica Álvarez Rivera

15:00 h – Entrevista: “A mí no me va a pasar” por Conrado Estol

(Stand Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: nº1400, pabellón amarillo)

− Conrado Estol: neurólogo y referente en salud y bienestar, fundador del Centro de Salud Breyna, especializado en neurología, cardiología y prevención de enfermedad vascular. Dirigió la primera unidad de ACV de la Argentina en el Sanatorio Güemes y es cofundador de Biomakers, una compañía especializada en diagnósticos genéticos. Autor de: A mí no me va a pasar y Lo que nadie contó de la tragedia de Los Andes.

− Entrevistadora: Marcela Godoy

15:00 h – Charla de sport romance con Em Torres

(Tribuna Joven, pabellón azul)

− Em Torres: también conocida como leclercmybae, escribe desde 2022 y es autora de Una vuelta más. Ha conquistado a 5 millones de lectores en Wattpad. Su obra explora el romance y los vínculos humanos a través de personajes auténticos y tramas que reflejan conflictos reales.

− Formará parte del panel junto a Milena Walters, Paulina Maggi y Noe Books.

16:00 h – Charla: “Cuerpos bajo presión” con Mia Baccanelli

(Stand de Diversidad Funcional y Discapacidad. Sala Horacio González, pabellón ocre) − Mia Baccanelli: con su libro No pienso llamarte más va a estar presente en la Tribuna hablando temas relacionados a los estereotipos, los TCA y la gordofobia; junto a Carolina Sichel e Itzel Vegagil.

16:00 h - Presentación de La casa abandonada de Daniela Anselmo

(Sala Rodolfo Walsh, pabellón amarillo. Al finalizar firmará ejemplares en el stand Editorial El Ateneo n°916, pabellón verde)

− Daniela Anselmo: escritora con gran presencia en las redes sociales con +210.000 de seguidores. Autora de libros de ficción orientada al terror como La sangre que heredamos, The Blood We Inherit y La casa abandonada.

− Entrevistador: Cristian Ponce

05/05

18:30 h - Café y libros: “Libros que sanan”

Florencia Gallino · Débora Blanca · Sol Buscio · Érica Di Cione

06/05

18:30 h - Zona Docente: Andrea Kaplan

07/05

18:30 h - Café y libros: “El lado oscuro de la literatura”

Camucha Escobar · Nerea Liebre · Daniela Anselmo

Moderadora: Carlota Del Campo

08–10/05

Jornadas CONABIP, firmas y actividades con autores de literatura juvenil, educación, salud, economía y desarrollo personal (Speranza, Ramis, Grupe, Piccioli, Sarkany, entre otros).

Editorial Marea

- Stand 517 – Pabellón Azul

Presentaciones

24/04 – 16:00 h

Víctor Hugo Robledo – Chacho Peñaloza, el más humano de los caudillos

Con Hernán Brienza y Constanza Brunet

27/04 – 19:00 h

Sergio Maldonado – Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano

Con Ana Careaga y Gabriela Radice

Moderación: Constanza Brunet.

29/04 – 16:00 h

Jorge Millones – Inteligencia artificial y estupidez colectiva

Con Manuel Martínez Catalá, Ariel Goldstein, Nicolás Lantos

30/04 – 20:30 h

Fernando Borroni – Coronados de odio

Con Nacho Levy y Cecilia Rossetto

04/05 - 16:00 h

Hugo Paredero – Nunca me la creí

04/05 - 20:30 h

Patricio Barton – No importa cuándo leas esto

05/05 - 16:00 h

Ulises Gorini – Hebe. La biografía

Edgardo Esteban – La última batalla (Malvinas, memoria e identidad)

La Crujía Editorial

- Stand 1815 – Pabellón Amarillo

25/04

17:00 h - Maia Debowicz

Encuentro con lectores + entrevista Julieta Pink + firma

Los ruidos vienen de la cocina / Por más escondida que esté

08/05

18:00 h - Verónica Maggio

Los curiosos y curiosas van a la escuela

Con Josefina Laxague (@serdocente)

09/05

18:00 h - Panel terror / misterio / policial

Luis Mey · Martín Sancia Kawamichi · Agustín De Luca · David Muchnik · Matías Segreti · Camilo de Cabo

Coordinación: Mayra Andrade (@lecturacriminal)

Tinkuy

- Stand 1320 – Pabellón Verde (Calibroscopio)

29/04

17:00 h - Presentación: “Cómo se te ocurre, Petit”

Isol Misenta

Fernando Sálem

Bernardita Ojeda

Libro-juego que combina literatura, ilustración y dinámica lúdica.

Novedades

Cómo se te ocurre, Petit

El infinito en un juego (Irene Vallejo / ilustrado por Lucía Delavalle)

Actividad permanente