El juez que negó la domiciliaria a De Vido dirige una red de “espías digitales” del Gobierno

Las claves

El juez Ricardo Basílico rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido

La decisión generó denuncias de persecución desde su entorno político

Se conoció un protocolo estatal para agentes encubiertos en entornos digitales

El sistema incluye identidades ficticias supervisadas por organismos oficiales

El esquema se aplica en investigaciones judiciales de delitos complejos

La decisión judicial sobre la prisión domiciliaria

El juez Ricardo Basílico rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por el exministro Julio De Vido. La resolución se basó en informes médicos y en la evaluación del sistema penitenciario, que según el fallo respondió de manera adecuada ante la situación de salud del detenido.

El planteo había sido realizado tras una intervención médica de urgencia y antecedentes clínicos que incluían arritmia, diabetes e hipertensión. El Cuerpo Médico Forense sostuvo que el estado de salud era compatible con el encierro.

1. El abogado Maximiliano Rusconi cuestionó la decisión del juez Ricardo Basílico, de no dar prision domiciaria a Julio De Vido.



“No contempla su cuadro de salud, su edad avanzada (tiene 76 años) y una condena ridícula. Nosotros debemos actuar, el silencio es complicidad.” pic.twitter.com/I0SLyCfOTx — Pablo Rizzi (@Budijoly) April 17, 2026

Denuncias de persecución política

Tras la decisión, desde el entorno de De Vido se habló de un contexto de tensión judicial y política. Según esas versiones, el caso no se explica únicamente desde lo jurídico, sino también desde factores políticos.

El rechazo a la domiciliaria reactivó el debate público sobre el tratamiento judicial de exfuncionarios y las condiciones de detención en casos de alto perfil.

? ALERTA ⚠️ ¿Qué puede pasar con Julio De Vido? Responsabilizamos al juez Ricardo Basílico. https://t.co/30yI2xR4ZK a través de @YouTube — Artemio López (@Lupo55) April 19, 2026

El protocolo de agentes encubiertos digitales

En paralelo, tomó relevancia un protocolo oficial implementado en 2025 que regula la actuación de agentes encubiertos en entornos digitales. La normativa fue publicada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad y establece lineamientos para investigaciones en redes sociales y plataformas web.

El sistema contempla la creación de identidades ficticias utilizadas por fuerzas federales bajo supervisión judicial, con el objetivo de intervenir en causas de delitos complejos.

Book de fotos del Juez Ricardo Basílico. pic.twitter.com/xFb1Ryl8T5 — Pablo (@PabloPrometheus) April 17, 2026

Identidades ficticias y control institucional

El esquema incluye la creación de un registro de avatares para la gestión de identidades digitales. Estas identidades son asignadas a agentes capacitados y deben ser autorizadas dentro de un circuito administrativo que involucra a distintas áreas del Estado.

El protocolo establece que las identidades ficticias solo pueden utilizarse para la misión judicial asignada y deben ser eliminadas una vez finalizada la tarea, salvo excepciones vinculadas a seguridad o nuevas investigaciones.

Siniestro fallo del juez Ricardo Basílico dejando a Julio de Vido en el penal de Ezeiza, con el cuadro de salud q tiene, 76 años y x una condena ridícula a 4 años de prisión.... x administración fraudulenta, sin q le imputen haberse llevado dinero ni nada x el estilo.... — raul kollmann (@tunykollmann) April 16, 2026

Debate sobre control digital y justicia

El modelo de intervención en entornos digitales introduce un esquema de vigilancia orientado a delitos cometidos en redes sociales. La regulación también define sanciones por filtraciones y establece resguardo obligatorio de la identidad de los agentes.

El debate público se centra en el alcance de estas herramientas y su uso dentro de investigaciones judiciales bajo supervisión estatal.