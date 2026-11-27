El inicio de diciembre llegará acompañado por una serie de incrementos ya definidos en rubros esenciales para el presupuesto de los hogares, entre los que se destacan el transporte público, las tarifas energéticas, la medicina prepaga y los alquileres.

En el rubro transporte, los boletos de colectivos y el pasaje de subte registrarán ajustes a partir del próximo martes, continuando con el esquema de actualización periódica establecido por las autoridades jurisdiccionales para compensar costos operativos.

Por su parte, las tarifas de electricidad y gas natural aplicarán subas que superarán el 2% en diciembre, de acuerdo con los cuadros tarifarios previstos para el cierre de 2026, lo que sumará presión adicional sobre la inflación mensual.

En el sector de la salud privada, las empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados los nuevos valores de las cuotas que regirán desde el 1° de diciembre, trasladando el incremento de sus estructuras de costos.

Asimismo, los inquilinos que deban afrontar actualizaciones anuales o semestrales según los índices vigentes de sus contratos tendrán ajustes en sus mensualidades desde el primer día del mes, en un contexto en el que distintos relevamientos advierten por el peso creciente del alquiler en los ingresos familiares.