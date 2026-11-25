El 59% de los hogares inquilinos pidió dinero prestado durante el último año, frente al 37% en 2025, según una encuesta realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES-UNSAM) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

También revela recortes en el consumo, contratos más cortos, aumentos más frecuentes y mayor informalidad.

La Encuesta Inquilina 2026 muestra las dificultades que enfrentan los hogares para sostener el pago del alquiler.

Entre quienes se endeudaron, el 72% utilizó esos recursos para pagar el alquiler. Pese a este escenario, el 91% de los hogares está al día con el pago.

El 53% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, frente al 38% en 2024.

Entre quienes dependen principalmente de jubilaciones o pensiones, esa proporción alcanza el 74%, mientras que apenas el 6% de los hogares destina un cuarto o menos de sus ingresos a este gasto.

Además, el 70% recortó consumos, el 49% utilizó ahorros y el 31% se atrasó en el pago de gastos corrientes o deudas, casi el doble que en 2025 (16%). Solo el 10% tiene capacidad de ahorro.

A estas dificultades se suma el deterioro de los indicadores laborales: la desocupación entre los hogares inquilinos aumentó del 7% al 10% entre 2025 y 2026, mientras que el porcentaje de quienes trabajan pero quisieran hacerlo más horas pasó del 17% al 25%.

Contratos más cortos y aumentos más frecuentes

El 52% de los contratos tiene una duración de dos años, mientras que los de tres años cayeron del 30% al 7% entre 2024 y 2026.

En ese período, pese a la desaceleración de la inflación, los aumentos trimestrales pasaron del 23% al 46% y los anuales se redujeron del 17% al 2%.

Al mismo tiempo, el 30% de los hogares alquila sin contrato escrito, frente al 22% en 2025; el 46% paga en efectivo y el 19% tiene contratos sin un índice de actualización definido.

También se registra que el 83% de quienes alquilaron mediante inmobiliarias pagó comisiones.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde está prohibido cobrárselas a los inquilinos, el porcentaje alcanzó el 76%.

Además, los contratos pactados mediante inmobiliarias son, en promedio, un 15% más caros que los acordados con dueños directos desconocidos previamente.

Por otra parte, el 37% de los hogares que pagan expensas también afronta las extraordinarias, el 23% paga el impuesto inmobiliario y el 46% se hace cargo de arreglos estructurales.

La encuesta también aborda las dificultades para acceder a una vivienda, las condiciones de quienes alquilan habitaciones, las perspectivas de acceso a la casa propia y las opiniones sobre la regulación del mercado de alquileres.