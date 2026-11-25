El espectáculo reúne a 35 artistas de distintas partes del mundo, que despliegan su talento en sorprendentes números de acrobacia y destreza circense, acompañados por melodías interpretadas en vivo. Las interpretaciones de gran protagonismo del pequeño Dionisio Mendoza.

La boletería, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 299, estará abierta de martes a domingo, de 10 a 12 h y de 14 a 20 h. También se pueden comprar las entradas en la web circoanima.com.ar.

Para facilitar el acceso a las familias, el circo tendrá un buen precio en el sector de Amarillas y Blancas, con un 50 % de descuento, lo que deja el valor accesible al bolsillo en 20.000 pesos, ya que las entradas numeradas están 40.000 pesos.

Tras el estreno, el viernes 27 a las 21 horas, estará con funciones hasta el 25 de diciembre.

En el canal oficial de YouTube Dionisio Mendoza encontrarás: