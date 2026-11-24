Lara Magali Rapallo es la streamer de 20 años que fue detenida en Pinamar acusada de realizar con su camioneta maniobras peligrosas en los médanos de la zona conocida como La Olla y, aunque horas después se dispuso su liberación, las autoridades rechazaron devolverle su vehículo.

Con más de 95 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@naotzumi), Rapallo se presenta como streamer y en la plataforma Kick realiza transmisiones o publica videos de picadas y maniobras peligrosas en los médanos, además de contenido de casino y apuestas.

En las últimas horas se conoció que la joven fue detenida por la viralización de un video en el que se observa una camioneta Dodge RAM rosa con cuatro personas en sus laterales, mientras realiza maniobras peligrosas y de alto riesgo en los médanos de las playas del norte de Pinamar.

Se supo además que la joven fue quien denunció a mediados de octubre de este año al streamer uruguayo Santiago Quintana De León, más conocido como Chaipa7, por violencia de género.

Ahora, Rapallo fue arrestada por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, el cual penaliza la creación de un peligro para la vida o la integridad física mediante pruebas de velocidad o destreza no autorizadas con vehículos con motor.

Aunque horas después se dispuso su liberación, la Justicia no le devolvió su camioneta.