Las claves

El Paraná alcanzó los 4,91 metros frente a Rosario, su registro más alto para noviembre desde 1998.

El nivel de alerta está establecido en los cinco metros y podría alcanzarse este martes.

La cota de evacuación se encuentra en los 5,30 metros.

Remanso Valerio, el sur de Rosario y sectores de la cuenca del Ludueña están entre las zonas bajo seguimiento.

La acumulación de camalotes genera complicaciones en la navegación y en la captación de agua potable.

Aguas Santafesinas debe interrumpir las operaciones de captación cuando la vegetación y otros elementos obstruyen los ingresos de agua.

Prefectura difundió recomendaciones especiales para embarcaciones y actividades náuticas.

Especialistas advierten que el fenómeno podría presentar nuevos escenarios de crecimiento durante los próximos meses.

Alerta en Rosario por la crecida del Paraná: el río está a centímetros del nivel de evacuación

El río Paraná alcanzó los 4,91 metros frente a la ciudad de Rosario y se encuentra a solo nueve centímetros de la cota de alerta, establecida en los cinco metros. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), podría llegar a ese nivel este martes 24 de noviembre, mientras las autoridades y especialistas siguen de cerca la evolución de la creciente y se preparan ante posibles evacuaciones en sectores vulnerables.

La altura registrada representa el nivel más elevado para un mes de noviembre desde 1998. Entre las zonas que podrían requerir las primeras evacuaciones aparecen Remanso Valerio, en Granadero Baigorria, sectores del sur rosarino y áreas cercanas al arroyo Saladillo.

El Paraná llegó a los 4,91 metros y podría alcanzar la cota de alerta

De acuerdo con la última medición de la Prefectura Naval Argentina (PNA), realizada el domingo, el río Paraná llegó a los 4,91 metros frente a Rosario.

Según C5N, la cifra se encuentra a nueve centímetros de la cota de alerta, fijada en los cinco metros. Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua indican que el nivel podría alcanzar esa marca durante este martes 24 de noviembre.

En tanto, la cota de evacuación está establecida en los 5,30 metros. Actualmente, el río se encuentra a 39 centímetros de ese registro.

El organismo advierte que la evolución dependerá del comportamiento de toda la cuenca del Paraná y de las condiciones meteorológicas de los próximos días.

CRECIDA DEL RÍO PARANÁ. Sensacional vista de la creciente en la zona del Túnel Subfluvial que une Santa Fe y Paraná. Así se ve la gran cantidad de agua que hay en el río desde el aire. Así lo ve un piloto. ?: Pepe Blanche https://t.co/0sd9FtdQME — Agustin⚓ (@AgustinGranatto) November 21, 2026

Cuáles son las zonas de Rosario que podrían necesitar evacuaciones

La posibilidad de que el río continúe creciendo mantiene en alerta a distintos sectores de Rosario y localidades cercanas.

Graciela Klekailo, directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), había advertido sobre este escenario en declaraciones a LT8.

La especialista explicó que los modelos de previsión anticipaban que el Paraná podía acercarse al nivel de evacuación hacia fines de esta semana o comienzos de la siguiente.

Entre los primeros lugares que podrían necesitar evacuaciones mencionó Remanso Valerio, en Granadero Baigorria, y los sectores ubicados al sur de Rosario, próximos a la desembocadura del arroyo Saladillo.

También señaló que es necesario mantener bajo seguimiento la cuenca del Ludueña.

La crecida también genera problemas en el abastecimiento de agua potable

Uno de los efectos visibles del avance del Paraná es la acumulación de camalotes en distintos sectores de la costa rosarina.

Estas grandes extensiones de vegetación flotante son arrastradas por la corriente y se concentran en determinadas zonas, lo que provoca inconvenientes para la navegación y para las instalaciones que dependen de la captación de agua.

La situación también afecta el funcionamiento de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa), ubicada en barrio Arroyito.

La acumulación de camalotes y otros elementos en los ingresos de agua obliga a interrumpir las operaciones de captación cuando se producen obstrucciones.

?? "ES UNA CRECIDA MÁS" ⚠️? Mientras se realizan relevamientos a las familias afectadas por la crecida del río Paraná en la capital provincial, "Vuelta del Paraguayo" se posiciona una vez más como uno de los sectores más castigados de la región. https://t.co/quFS2wOZcx — Somos Rosario (@SomosRosarioOK) November 22, 2026

Qué dijo la especialista sobre la evolución del río Paraná

Klekailo explicó que algunos puntos de la cuenca ya muestran señales de estabilización.

En ese sentido, mencionó que a la altura de Hernandarias, antes de Paraná, el río se encontraba estacionario y comenzaba a bajar.

La investigadora sostuvo: "Tenemos previsiones de que una vez alcanzado el máximo, el río empiece a ceder".

Sin embargo, también pidió mantener la atención sobre los próximos meses y advirtió sobre la posibilidad de nuevos escenarios de creciente vinculados con las previsiones del fenómeno El Niño.

"Según las previsiones por El Niño, esas alturas puedan crecer hacia abril y tendremos varios escenarios más como este", agregó.

Prefectura difundió recomendaciones para navegar durante la creciente

Ante el incremento del caudal, la Prefectura Naval Argentina difundió una serie de advertencias para quienes utilizan embarcaciones en el río Paraná.

El aumento de la corriente puede modificar los canales habituales de navegación y arrastrar troncos, ramas, camalotes y otros elementos que representan un peligro.

Además, el agua puede cubrir obstáculos que normalmente permanecen visibles, como bancos de arena, piedras, espigones y muelles.

Entre las principales recomendaciones para embarcaciones a motor y vela se encuentran:

Navegar a velocidad reducida y mantener el control de la embarcación.

Evitar los desplazamientos durante la noche.

Extremar los cuidados cerca de muelles, amarraderos y fondeaderos.

Respetar la capacidad máxima de pasajeros.

Llevar los elementos de seguridad reglamentarios y chalecos salvavidas para todos los tripulantes.

Informar el destino y el horario previsto de regreso antes de zarpar.

? Crecida del río Paraná en Rosario: "Hoy la situación no requiere de una alarma de evacuación sino de atención". El ingeniero hidrólogo y vocero del Instituto Nacional de Agua, Juan Borus, charló con @nicoyacoy y el equipo de #PrimerRound. ? https://t.co/3ccVZ2K7k7 https://t.co/MlszzHVICr — Radio Nacional AM 870 (@NacionalAM870) November 23, 2026

Qué deben tener en cuenta quienes utilizan kayaks y canoas

Prefectura también estableció recomendaciones específicas para quienes realizan actividades náuticas con kayaks, canoas, piraguas y tablas.

En estos casos, las autoridades aconsejan desarrollar las actividades exclusivamente durante las horas de luz solar, llevar un remo adicional y contar con un cabo de rescate.

También recomiendan mantenerse alejados del canal principal de navegación, donde circulan buques mercantes y embarcaciones de gran porte.

Una de las advertencias centrales apunta a qué hacer ante un vuelco: no abandonar la embarcación, ya que puede funcionar como elemento de flotabilidad y facilitar la localización por parte de los equipos de rescate.

Mientras el Paraná continúa creciendo frente a Rosario, las autoridades siguen de cerca las mediciones y las proyecciones hidrológicas para anticipar posibles complicaciones en las zonas más vulnerables.