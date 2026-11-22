El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez, acorta distancias con el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, según los últimos sondeos difundidos en España. Sin embargo, las proyecciones sobre la composición del Congreso de los Diputados continúan mostrando una ventaja para el bloque de derecha, integrado por populares y Vox.

Los relevamientos de las consultoras 40dB, Sigma Dos e Ipsos reflejan una disputa más ajustada por el primer puesto en intención de voto, aunque coinciden en señalar las dificultades del socialismo para alcanzar una mayoría parlamentaria que le permita continuar al frente del Gobierno.

En ese contexto, el PSOE intensifica su estrategia de movilización electoral y apela al denominado voto útil para concentrar el respaldo de los votantes progresistas.

El PSOE se acerca al PP en intención de voto

La encuesta de 40dB, publicada por El País y la Cadena SER, ubica al Partido Popular en el 31,9% de intención de voto, frente al 31,6% del PSOE. La diferencia entre ambas fuerzas es de apenas tres décimas.

El mismo relevamiento atribuye a Vox un respaldo del 16,9%, casi dos puntos menos que al comienzo de la campaña. Pese a esa caída, la proyección conjunta de las fuerzas de derecha alcanzaría los 187 diputados.

Por su parte, el estudio de Sigma Dos, difundido por El Mundo, sitúa al PP en el 31,5% y al PSOE en el 28%. La estimación parlamentaria para populares y Vox oscila entre 183 y 194 escaños.

Ipsos también refleja una competencia ajustada entre Sánchez y Feijóo

La medición de Ipsos para La Vanguardia presenta otro escenario de estrecha diferencia entre los principales partidos españoles.

Según ese sondeo, el PP obtendría el 30,3% de los votos, mientras que el PSOE alcanzaría el 29,8%. La distancia entre ambas formaciones sería de apenas medio punto porcentual.

No obstante, la proyección parlamentaria vuelve a favorecer al bloque de derecha, que reuniría 190 diputados entre el Partido Popular y Vox. En contraste, el PSOE conseguiría 119 bancas.

La encuesta también contempla una participación electoral estimada de entre el 72% y el 74%.

El voto útil, la apuesta del socialismo para recuperar terreno

Ante un escenario de competencia más estrecha, Pedro Sánchez y el PSOE buscan reforzar la movilización de su electorado y promover el voto útil.

La estrategia apunta a evitar que el respaldo progresista se disperse entre distintas opciones políticas y favorecer la concentración de sufragios en el Partido Socialista.

El objetivo es mejorar su representación parlamentaria y reducir la distancia con el bloque conformado por el PP y Vox.

La evolución de la participación y la distribución territorial de los votos aparecen como factores centrales para determinar el resultado electoral.

La mayoría parlamentaria sigue favoreciendo a PP y Vox

Pese al acercamiento del PSOE en intención de voto, las estimaciones de escaños muestran un panorama diferente cuando se analiza la posibilidad de formar gobierno.

En España, la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados se alcanza con 176 bancas. Las tres mediciones citadas ubican a la suma del PP y Vox por encima de ese umbral.

La diferencia entre intención de voto y representación parlamentaria responde, entre otros factores, al sistema electoral español, que distribuye los escaños por circunscripciones provinciales mediante la fórmula D'Hondt.

De esta manera, una diferencia reducida en el porcentaje nacional de votos no necesariamente se traduce en una composición equilibrada del Congreso.

Los últimos sondeos muestran así una disputa más ajustada entre socialistas y populares, pero mantienen a PP y Vox en una posición favorable para alcanzar la mayoría parlamentaria.