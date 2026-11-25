El Gobierno nacional desmintió en las últimas horas al presidente, Javier Milei, al confirmar ante el Congreso que no existen registros oficiales de extranjeros expulsados del país por terrorismo.

De ese modo, la propia Casa Rosada desarticuló la versión que había dado el mandatario en una entrevista televisiva sobre una deportación masiva de elementos radicales.

La rectificación técnica quedó plasmada en el último informe de gestión presentado ante el Senado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en respuesta a un pedido de informes promovido por el bloque Justicialista para clarificar los dichos del jefe de Estado.

La controversia se remonta a fines de septiembre, cuando el Presidente aseguró en una entrevista con el canal LN+ que la Argentina había expulsado a 20.000 terroristas, sumados a otros 10.000 que habrían sido deportados el año anterior.

En esa oportunidad, el mandatario había definido a ese universo de personas como infiltrados internacionales abocados a "dinamitar el modelo argentino", una narrativa que ahora quedó desarticulada a partir de los propios datos aportados por la Jefatura de Gabinete.

Según las planillas remitidas por el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, la cifra con mayor volumen estadístico corresponde a los "incidentes de entrada" al territorio nacional, los cuales totalizaron 23.035 casos durante 2025 y 20.533 en lo que va de 2026.

En los fundamentos del reporte oficial se aclara que las denegatorias de ingreso obedecieron primordialmente a infracciones migratorias bajo la figura de falso turista, alertas de flagrancia, impedimentos impuestos por la Justicia, tenencia de documentación falsa o robada y residencias canceladas.

Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) precisó que el resto de los rechazos obedeció a la aplicación de protocolos específicos destinados a combatir la trata de personas y el narcotráfico.

Al momento de desagregar las "expulsiones materializadas", el dato que mide con exactitud a los extranjeros efectivamente deportados, el informe estatal arrojó números drásticamente alejados del relato presidencial.

Solamente 1454 ciudadanos extranjeros fueron obligados a abandonar el país a través del área de Extranjeros Judicializados, a los que se sumaron otros 285 trámites tramitados por el Departamento de Asesoramiento Operativo Permanente.

El desglose geográfico del área de Seguridad expuso que 43.568 incidentes fronterizos estuvieron protagonizados por ciudadanos de países limítrofes, encabezados por Paraguay con 9557 registros, Bolivia con 9062 y Brasil con 8223.

El listado de denegaciones de ingreso se completó con un caudal sensiblemente menor de personas procedentes de Chile, Colombia, Perú y Venezuela, ubicándose en todos los casos por debajo de las dos mil intervenciones.

El pedido de informes impulsado por la bancada opositora buscaba determinar las resoluciones administrativas y expedientes judiciales que sustentaban las denuncias públicas de Milei. Con la entrega de la documentación parlamentaria, el propio Poder Ejecutivo terminó desestimando la hipótesis de un complot internacional.