La economía argentina ingresó en un período de recesión técnica luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una caída del 1,2% en la actividad económica durante el tercer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Si bien el indicador desestacionalizado registró una mejora, el resultado no alcanzó para revertir el desempeño negativo del trimestre previo.

El dato fue difundido este martes 24 de noviembre a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), una de las principales referencias estadísticas para seguir la evolución de la economía nacional.

La actividad económica cayó 1,2% durante el tercer trimestre

De acuerdo con el informe del INDEC, la actividad económica registró una contracción interanual del 1,2% en el tercer trimestre del año.

El resultado confirmó el ingreso de la economía argentina en un escenario de recesión técnica, luego de que la evolución de los períodos consecutivos no lograra mostrar una recuperación suficiente para revertir la tendencia negativa.

El dato corresponde a la comparación del tercer trimestre de 2026 con el mismo período del año anterior y refleja el desempeño general de la actividad económica.

El EMAE mostró una mejora que no alcanzó para revertir la tendencia

Uno de los datos destacados del informe fue el comportamiento de la medición desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica.

Según precisó el organismo estadístico, este indicador registró una suba del 1,1%. Sin embargo, la mejora no fue suficiente para compensar la caída correspondiente al período anterior.

De esta manera, el avance mensual no logró modificar el resultado general del trimestre, que terminó con una contracción interanual.

Qué significa que Argentina haya entrado en recesión técnica

La recesión técnica es una situación económica caracterizada habitualmente por dos trimestres consecutivos de contracción de la actividad económica.

Este indicador permite identificar períodos en los que la economía registra retrocesos sostenidos y constituye una referencia para analizar la evolución de la producción y el nivel general de actividad.

En este caso, el INDEC confirmó que la economía argentina ingresó en esa situación a partir de los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026.