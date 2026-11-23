La fábrica de suelas para calzado Arluchi cierra su planta de Chivilcoy y mudará su producción a Brasil, reduciendo su estructura local a tareas comerciales de importación.

La empresa dedicada a la elaboración de componentes bajo la marca IDS Suelas y perteneciente al Grupo Ruiz, anunció que dejará de fabricar en el país el próximo 30 de noviembre tras 15 años de operación en el Parque Industrial de Chivilcoy.

La compañía trasladará su actividad productiva a Brasil, donde el grupo ya posee infraestructura industrial y anunció en mayo de 2025 la apertura de una planta en Campo Bom, en el estado de Rio Grande do Sul.

De esta manera, de los 80 trabajadores que integraban la nómina local de la firma en 2023, la plantilla se redujo a 25 antes del anuncio del cese y quedará recortada a solo tres empleados orientados a la comercialización de productos importados.

En esta etapa final, unos 20 operarios perderán sus puestos de trabajo mientras la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) negocia los términos de las indemnizaciones.

El factor desencadenante de la medida fue el desplome de la demanda interna y la pérdida de pedidos. De acuerdo con información del gremio, la empresa experimentó una drástica caída en su cartera de compradores, pasando de 200 clientes a tan solo 15, provocada por el cierre de otros establecimientos industriales del sector que consumían sus suelas.

El caso de Arluchi refleja la coyuntura general del entramado productivo del calzado en Argentina. Datos de UTICRA y de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) revelan que más de 200 unidades productivas cerraron desde fines de 2023, lo que equivale a una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos del sector. En el plano laboral, la actividad registra una pérdida del 43% de los puestos formales, alcanzando cerca de 10.000 empleos perdidos.

Entre enero y agosto de 2026, la fabricación nacional de calzado se redujo un 24,8% interanual. Para el cierre del año, las proyecciones de la CIC prevén una producción total de 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados en 2025, lo que representa una baja de 20 millones de unidades (-25%).

Asimismo, la industria se mantiene alerta por el próximo 14 de diciembre, fecha en que vence la medida antidumping vigente para el calzado importado desde China, que fija un valor FOB de referencia de US$15,70 por par.

A este panorama se agregan denuncias por el ingreso de unos 10 millones de pares de contrabando en los últimos dos años y la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu, razones por las cuales el sector se declaró en emergencia reclamando alivio tributario, tarifas segmentadas y la prórroga de los controles comerciales.