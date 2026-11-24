La caída de los mercados internacionales volvió a repercutir sobre los activos financieros argentinos. En ese contexto, el riesgo país subió hasta los 1.054 puntos, mientras que los bonos soberanos registraron retrocesos durante la jornada. El movimiento estuvo vinculado con una mayor presión sobre los títulos de deuda en los principales mercados financieros.

El riesgo país argentino llegó a los 1.054 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan registró un incremento de 19 unidades respecto del cierre anterior y se ubicó en 1.054 puntos.

La suba reflejó el deterioro de las cotizaciones de los bonos argentinos, en una jornada marcada por la volatilidad financiera internacional. El comportamiento de los títulos locales estuvo condicionado por el contexto externo y por los movimientos de los inversores en los mercados globales.

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de los títulos considerados de referencia, generalmente los emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Su evolución permite observar cómo evalúan los mercados el riesgo de prestar dinero a un Estado.

La caída de los mercados internacionales presionó sobre los bonos argentinos

El escenario financiero internacional fue uno de los principales factores detrás del movimiento registrado en los activos argentinos.

Después de una recuperación de Wall Street, los principales mercados comenzaron a mostrar una dinámica negativa, en parte por las ventas de inversores que buscaron concretar ganancias obtenidas durante las jornadas anteriores.

Ese comportamiento repercutió sobre los bonos argentinos, que acompañaron la tendencia bajista de los activos financieros internacionales.

Los títulos de deuda volvieron a quedar bajo presión

La caída de los bonos soberanos impactó directamente en el indicador de riesgo país, que suele moverse en sentido contrario a las cotizaciones de esos instrumentos.

Cuando los precios de los bonos caen, sus rendimientos aumentan y también puede ampliarse la diferencia respecto de los títulos del Tesoro estadounidense. Ese movimiento se traduce en una suba del riesgo país.

La evolución de los activos argentinos quedó así vinculada con una combinación de factores externos y movimientos financieros que afectaron el desempeño de los mercados internacionales.

La atención del mercado se concentra en la evolución financiera internacional

La jornada volvió a mostrar la sensibilidad de los bonos argentinos frente a los cambios en el escenario financiero global.

La evolución de Wall Street y el comportamiento de los inversores internacionales constituyen variables relevantes para seguir el desempeño de los títulos de deuda nacionales y los movimientos del riesgo país.