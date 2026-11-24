El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó hasta 15 millones de dólares con sus participaciones en acciones de Nvidia después de que el precio de las acciones del fabricante de chips se disparara tras el sorpresivo regreso de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía.

Huang, cofundador de la empresa en 1993, fue destituido por la junta directiva tras las acusaciones de haber tenido tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una presunta espía china y dos con empleadas. Sin embargo, la junta de Nvidia lo readmitió tras la intervención del presidente de Estados Unidos.

“Hablé con ellos, por decirlo de alguna manera”, dijo Trump a CNBC el lunes. “Y los convencí… Cerré el trato”.

Las declaraciones financieras del presidente estadounidense a la Oficina de Ética Gubernamental indican que podría haber poseído hasta 370.000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre, según los últimos datos disponibles, en una noticia publicada inicialmente por el Financial Times, citado por The Guardian.

Las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5% el lunes, lo que añadió unos 950.000 millones de dólares al valor de la compañía. Huang regresó a la sede central de la empresa en Santa Clara, California, donde fue recibido como un héroe , con multitudes de empleados coreando "¡Jensen, Jensen, Jensen!".

Según un análisis de la BBC de sus declaraciones financieras gubernamentales de los últimos dos años, Trump ha comprado acciones de Nvidia por un valor de entre 23 y 86 millones de dólares. Desde que regresó a la presidencia, también ha vendido parte de su participación en la empresa, obteniendo entre 3,5 y 10,2 millones de dólares, según sus declaraciones gubernamentales.

El sorprendente y controvertido regreso de Huang para dirigir Nvidia, que se encuentra en el centro del auge mundial de la IA, provocó un fuerte repunte en los mercados bursátiles de Asia-Pacífico el martes.

Las bolsas de Taiwán, Corea del Sur, Japón y Australia se dispararon, impulsadas por el resurgimiento del sector de la inteligencia artificial tras unos meses turbulentos. El índice TW50 de Taiwán subió un 9,5%, mientras que el índice Kospi de Corea del Sur avanzó un 6,5%, liderado por los fabricantes de chips SK Hynix y Samsung Electronics. El Nikkei de Japón ganó casi un 4%. Los mercados bursátiles europeos se mantuvieron prácticamente estables.

En Estados Unidos, los mercados bursátiles abrieron a la baja: el S&P 500 cayó un 0,4% y el Nasdaq, de gran peso tecnológico, un 1,8%. Las acciones de Nvidia cayeron un 6% al inicio de la sesión. Anthropic, la empresa de inteligencia artificial que vendió acciones en su histórica salida a bolsa la semana pasada, vio caer sus acciones un 8,3% al comienzo de la sesión, hasta los 80,34 dólares, por debajo del precio de salida a bolsa de 83 dólares.

Esto se produjo tras una subida en Wall Street el lunes. Las acciones de IA han experimentado grandes fluctuaciones en los últimos meses, en medio de la preocupación por los altos niveles de deuda del sector para financiar el desarrollo de la infraestructura de IA, así como por la perspectiva de una regulación más estricta en Estados Unidos tras la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

Rubén Gallego, senador demócrata por Arizona, publicó en X: "Necesitamos investigar qué posiciones bursátiles se tomaron antes del anuncio. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia". Más tarde publicó: "Trump podría haber iniciado el estallido de la burbuja de la IA".

Roger Lee, director de estrategia de renta variable del banco de inversión Cavendish, afirmó: "Dado el papel fundamental de Nvidia en el despliegue de la inversión en IA, las implicaciones de la reincorporación de Huang podrían ser profundas. Siguiendo la línea de la crisis financiera mundial, ¿son algunos directores ejecutivos de empresas tecnológicas tan importantes para el futuro de la IA y el liderazgo estadounidense en la última revolución tecnológica que no pueden ser despedidos?".

“Persisten las dudas sobre la magnitud de la financiación necesaria y la monetización futura, y la dependencia de Huang para el éxito futuro de la IA podría, paradójicamente, aumentar esas preocupaciones, especialmente teniendo en cuenta que Anthropic cayó a pesar del repunte generalizado del mercado de ayer”, agregó.

Esto se produjo tras una subida en Wall Street el lunes. Las acciones de IA han experimentado grandes fluctuaciones en los últimos meses, en medio de la preocupación por los altos niveles de deuda del sector para financiar el desarrollo de la infraestructura de IA, así como por la perspectiva de una regulación más estricta en Estados Unidos tras la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

Los economistas afirmaron que el regreso de Huang significaba que era más probable que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera los tipos de interés, al tiempo que disminuía la posibilidad de que la burbuja de la IA estallara inminentemente.

Jim Reid, de Deutsche Bank, dijo: "Al disminuir los temores a una desaceleración de la IA, los mercados también volvieron a adoptar una postura más restrictiva para la Reserva Federal en los próximos meses".

“Así pues, para la próxima reunión de diciembre, los mercados vuelven a descontar por completo una subida de 25 puntos básicos”, finalizó.