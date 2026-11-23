La actividad metalúrgica argentina registró una caída interanual del 2,1% durante octubre y acumula un retroceso del 5% en los primeros diez meses de 2026. Aunque el sector mostró una mejora mensual del 0,8% respecto de septiembre, el incremento no alcanzó para revertir la tendencia negativa. Además, la utilización de la capacidad instalada descendió al 41,8%, el registro más bajo para un octubre desde 2016, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El relevamiento también expuso dificultades en distintos segmentos productivos, una caída del empleo y perspectivas empresariales que todavía no anticipan una recuperación generalizada.

La capacidad instalada de la industria metalúrgica cayó al 41,8%

Uno de los indicadores más preocupantes del informe de ADIMRA fue el nivel de utilización de la capacidad instalada, que durante octubre se ubicó en el 41,8%.

El registro representa una caída de 2,5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 y constituye el nivel más bajo para octubre desde que comenzó la serie estadística, en 2016.

En términos concretos, significa que las empresas metalúrgicas utilizaron menos de la mitad de su capacidad productiva disponible.

Si bien la producción tuvo un incremento del 0,8% respecto de septiembre, la mejora no consiguió compensar el retroceso acumulado desde junio, cuando comenzó una etapa de mayor debilidad para la actividad.

Bienes de capital encabezó las caídas de la producción

El análisis por rubros mostró que Bienes de capital fue el segmento más afectado durante octubre, con una contracción interanual del 9,2%.

Este sector acumula 18 meses consecutivos de retrocesos, en un contexto marcado por la falta de pedidos, la escasez de contratos y las dificultades para sostener nuevos proyectos productivos.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre las dificultades que atraviesan las empresas.

"La falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos", señaló.

Otros segmentos también finalizaron octubre con resultados negativos:

Maquinaria agrícola: cayó 4,5%.

Equipamiento médico: retrocedió 4,5%.

Carrocerías y remolques: registró una baja del 2,4%.

Autopartes: disminuyó 2,3%.

Otros productos de metal: presentó una contracción del 1,4%.

Fundición y equipos eléctricos mostraron resultados positivos

A pesar del panorama general negativo, algunos rubros consiguieron registrar mejoras interanuales durante octubre.

La producción de fundición creció 4,6%, después de haber experimentado caídas en 32 de los 33 meses anteriores.

Por su parte, los equipos y aparatos eléctricos registraron un incremento del 4,2%, luego de acumular 14 meses consecutivos de retrocesos.

Sin embargo, ADIMRA aclaró que estas mejoras deben analizarse teniendo en cuenta la baja base de comparación del mismo período del año anterior.

Por ese motivo, los resultados positivos de ambos segmentos todavía no representan una recuperación consolidada de la actividad.

La construcción, la minería y el petróleo también afectaron a la metalurgia

El informe también analizó el comportamiento de los sectores que demandan productos metalúrgicos.

Las mayores contracciones se registraron entre los proveedores vinculados con la construcción, que retrocedieron 4,3%, y la minería, con una baja del 4,1%.

También mostraron resultados negativos la agroindustria (-3,6%), el petróleo y gas (-3,5%), la industria automotriz (-1,5%) y el consumo final (-1,1%).

En contrapartida, los proveedores de alimentos y bebidas registraron un crecimiento del 3,2%, mientras que los destinados a energía eléctrica avanzaron 2,8%.

Los resultados reflejan que las dificultades de la metalurgia no se limitan a un único rubro, sino que alcanzan a distintas cadenas productivas de la economía argentina.

Santa Fe encabezó las caídas entre las provincias metalúrgicas

La contracción también se manifestó en las principales provincias con actividad metalúrgica.

Santa Fe registró el mayor retroceso interanual promedio, con una caída del 5,6%, vinculada principalmente con la debilidad de la demanda interna de maquinaria agrícola.

En segundo lugar quedó Entre Ríos, con una disminución del 3,7%. Según el relevamiento, las empresas de esa provincia también enfrentaron dificultades relacionadas con el acceso al crédito.

El panorama provincial se suma a las dificultades que atraviesan las empresas del sector en materia de producción, financiamiento y demanda de bienes industriales.

El empleo metalúrgico también registró una caída

La situación productiva tuvo su correlato en el mercado laboral. De acuerdo con el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA, el empleo en la industria metalúrgica cayó un 1,1% interanual durante octubre.

En la comparación mensual, en cambio, prácticamente no presentó variaciones.

El indicador muestra que las dificultades de la actividad también repercuten sobre los puestos de trabajo de las empresas metalúrgicas.

Qué esperan las empresas metalúrgicas para los próximos meses

Las perspectivas relevadas por ADIMRA tampoco muestran señales contundentes de recuperación en el corto plazo.

El 46% de las empresas consultadas espera mantener sus niveles actuales de producción durante el próximo trimestre.

Sin embargo, el 28,7% anticipa una nueva caída, mientras que el resto proyecta una evolución más favorable.

Los resultados reflejan la cautela de los empresarios frente a un escenario marcado por la falta de pedidos, la debilidad de la demanda y la baja utilización de la capacidad instalada.

De esta manera, la industria metalúrgica cerró octubre con una nueva contracción interanual y un acumulado negativo del 5% en 2026, mientras las empresas continúan enfrentando dificultades para recuperar sus niveles de producción.