Las claves

Boca conquistó la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla.

El título le permitió liberar una plaza de clasificación a la Libertadores por la Tabla Anual.

Argentinos Juniors consiguió avanzar directamente a la fase de grupos.

Independiente Rivadavia pasó a ocupar un lugar en la fase previa de la Libertadores.

Estudiantes de La Plata aseguró su participación internacional para 2027.

Gimnasia y Barracas Central todavía pueden beneficiarse de nuevos corrimientos.

La definición de la Copa Argentina y del Torneo Clausura terminará de determinar el reparto de plazas.

Boca salió campeón y desató un efecto dominó: así quedaron los cupos argentinos para las copas de 2027

La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 modificó el escenario de clasificación de los equipos argentinos a los torneos internacionales de la próxima temporada. Tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla, el Xeneize liberó una plaza que ocupaba por la Tabla Anual y provocó un corrimiento que benefició directamente a varios clubes.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su tercer título en la competencia continental y alcanzó su decimonovena conquista internacional. Además, obtuvo el pasaje a la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al ganador de la Copa Libertadores, cuya final disputarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

La victoria también tuvo consecuencias para Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Estudiantes, entre otros equipos que siguen atentos a las definiciones del fútbol argentino y continental.

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, los principales beneficiados

Boca ya tenía asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2027 por haber terminado como ganador de la Tabla Anual. Sin embargo, al consagrarse campeón de la Sudamericana, pasó a ocupar la plaza correspondiente al campeón de ese certamen continental.

Ese movimiento liberó su lugar en la clasificación local y permitió que Argentinos Juniors, que había finalizado tercero en la Tabla Anual, avanzara a la fase de grupos de la Libertadores.

El beneficio también alcanzó a Independiente Rivadavia. El conjunto mendocino, ubicado en el cuarto puesto de la clasificación general, pasó a ocupar una plaza en la segunda fase previa del máximo torneo continental.

De esta manera, ambos equipos mejoraron sus posibilidades de participación internacional gracias a la consagración del Xeneize.

Estudiantes aseguró su participación internacional para 2027

Otro de los clubes favorecidos por el resultado de Boca fue Estudiantes de La Plata.

El Pincha había quedado inicialmente fuera de los puestos de clasificación internacional, pero el nuevo reparto de cupos le permitió asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana 2027, siempre que no consiga conquistar la actual edición de la Copa Libertadores.

El equipo platense disputará la final continental frente a Palmeiras en Montevideo. En caso de consagrarse campeón, accederá directamente a la Libertadores de la próxima temporada y liberará su plaza de Sudamericana.

Ese escenario también podría beneficiar a Barracas Central, que tendría la posibilidad de ingresar al certamen continental.

Platense también aparece en el nuevo escenario de clasificación

La situación de Platense está vinculada con la definición de la Copa Argentina.

El Calamar disputará la final del certamen frente a Boca y tiene la posibilidad de acceder a la Copa Libertadores 2027 mediante esa competencia.

Si Boca obtiene también ese título, la plaza correspondiente al campeón de la Copa Argentina se trasladará al subcampeón, lo que favorecería al conjunto de Vicente López.

La definición será determinante para terminar de establecer cómo se distribuyen los lugares disponibles para los representantes argentinos.

Gimnasia y Barracas Central todavía pueden conseguir un lugar en la Libertadores

El nuevo escenario también mantiene abiertas las posibilidades de otros equipos.

Gimnasia y Esgrima La Plata, ubicado entre los primeros puestos de la Tabla Anual, podría avanzar a la fase previa de la Libertadores si alguno de los equipos que lo supera en la clasificación consigue ganar el Torneo Clausura.

Una situación similar involucra a Barracas Central, que podría acceder a la Sudamericana si se producen nuevos corrimientos por las consagraciones de los equipos que ya tienen asegurada su participación internacional.

Independiente también conserva posibilidades de ingresar a la competencia continental, aunque necesita una combinación favorable de resultados en el tramo final de la temporada.

Así quedó el panorama de las copas internacionales para 2027

La consagración de Boca permitió actualizar el reparto de plazas argentinas para los dos principales torneos de clubes de Sudamérica.

Copa Libertadores 2027:

Boca Juniors: clasificado como campeón de la Copa Sudamericana.

Belgrano: clasificado como campeón del Torneo Apertura.

Campeón del Torneo Clausura: plaza pendiente de definición.

Campeón de la Copa Argentina: plaza pendiente de definición.

Rosario Central: clasificado por la Tabla Anual.

Argentinos Juniors: clasificado por la Tabla Anual.

Independiente Rivadavia: beneficiado por el corrimiento de plazas.

Copa Sudamericana 2027:

Gimnasia y Esgrima La Plata.

Vélez Sarsfield.

River Plate.

Instituto.

Lanús.

Estudiantes de La Plata, sujeto a su participación en la final de la Libertadores.

El reparto todavía puede experimentar modificaciones por los resultados del Torneo Clausura, la Copa Argentina y la final de la Copa Libertadores.

La consagración de Boca, por lo tanto, no solo significó un nuevo título internacional para el club: también modificó las posibilidades de clasificación de varios equipos argentinos de cara a la temporada continental de 2027.