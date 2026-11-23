La final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, que consagró campeón a Boca Juniors tras vencer a Atlético Mineiro, generó un impacto económico estimado en USD 60 millones para Barranquilla, Colombia. El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, difundió las cifras del acontecimiento y destacó el movimiento registrado en el turismo, la hotelería, el comercio y el empleo. La ocupación hotelera llegó al 100% y hubo visitantes de 19 países.

La final de Boca y Atlético Mineiro generó USD 60 millones para Barranquilla

La definición continental se disputó el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla. Además del resultado deportivo, el encuentro produjo un importante movimiento económico para la ciudad y distintas actividades comerciales vinculadas con la llegada de aficionados.

Según el balance presentado por Alejandro Char, el impacto económico estimado alcanzó los USD 60 millones, con cerca de 9.000 puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con la organización y los servicios demandados durante el acontecimiento.

El cálculo contempla la actividad generada en sectores como alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y entretenimiento.

"Ganamos en turismo, movimos el comercio y demostramos que estamos a la altura de los grandes eventos del mundo", expresó el alcalde al compartir los resultados.

Boca Juniors justo campeón. Fue superior todo el partido. El estadio y la organización de Barranquilla, a otro nivel. https://t.co/5NtcCeuX1N — Colmad (@ColMadr) November 22, 2026

Hoteles con ocupación plena y turistas de 19 países

Uno de los principales indicadores del movimiento económico fue la actividad turística. Barranquilla alcanzó el 100% de ocupación hotelera y recibió visitantes provenientes de 19 países.

De acuerdo con las cifras difundidas por el mandatario, el 75,3% de los turistas que llegaron para presenciar el encuentro fueron extranjeros. La permanencia promedio fue de 3,6 noches, mientras que el gasto individual durante la estadía alcanzó aproximadamente los 5,3 millones de pesos colombianos.

Además, el 97,5% de los visitantes manifestó estar satisfecho con su experiencia en la ciudad.

Estos indicadores reflejan el movimiento que produjo la llegada de hinchas, delegaciones y turistas internacionales durante los días vinculados con la competencia.

A 6000KM, en el caribe colombiano, mas de 40.000 personas estuvimos presentes alentando a Boca. Cartagena, Santa Marta, todos los alrededores de Barranquilla totalmente explotados con remeras de Boca. Es inexplicable lo grande que es Boca, es realmente emocionante https://t.co/YXhVzpEmGx — Nicolás Torres (@NicoTorres12_) November 23, 2026

El impacto también llegó al empleo y al comercio

La organización del encuentro movilizó cerca de 9.000 trabajadores entre empleos directos e indirectos. La actividad alcanzó a distintos rubros vinculados con la preparación del espectáculo, la atención de los visitantes y los servicios turísticos.

La gastronomía, los establecimientos comerciales, el transporte y los espacios de entretenimiento también formaron parte del movimiento generado por la competencia.

Otro dato destacado fue la repercusión digital: según el balance presentado por Char, el acontecimiento alcanzó a 1.130 millones de usuarios en plataformas y espacios digitales.

La exposición internacional también representó una oportunidad para posicionar a Barranquilla como destino turístico y sede de acontecimientos deportivos de gran convocatoria.

¡Una locura lo que se vive en Barranquilla! Cerca de 50 mil hinchas de Boca Juniors se toman el Malecón del Río en un multitudinario banderazo previo a la gran final. ¡Impresionante movimiento de la hinchada xeneize! https://t.co/l69LTpi1a8 — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) November 21, 2026

Alejandro Char agradeció a la CONMEBOL y destacó la organización

Al presentar los resultados, el alcalde destacó el papel de la CONMEBOL y de la Federación Colombiana de Fútbol por confiar en Barranquilla para organizar la definición continental.

El mandatario valoró la repercusión del encuentro y sostuvo que la ciudad demostró capacidad para recibir acontecimientos deportivos internacionales.

"Esta es su casa y aquí tienen las puertas abiertas para seguir haciendo grande el deporte", manifestó Char al referirse a la posibilidad de recibir nuevas competencias.

La relación entre la organización del fútbol sudamericano y las autoridades locales fue uno de los aspectos destacados después del encuentro.

¡Barranquilla también ganó en La Gran Conquista! Estas son las cifras que dejó la Sudamericana 2026.?? Y qué orgullo ver todo lo que esta gran fiesta del fútbol dejó en nuestra ciudad. Ganamos en turismo, movimos el comercio y demostramos que estamos a la altura de los grandes eventos del mundo. Nuestro Supermetro recibió a miles de aficionados que llegaron para vivir esta final, dejando resultados muy importantes para nuestra economía: ✅ Alcanzamos el 100% de ocupación hotelera, con visitantes de 19 países. ✅ Generamos un impacto económico de 60 millones de dólares y cerca de 9.000 empleos directos e indirectos. ✅ Cada visitante gastó, en promedio, $5,3 millones durante su estadía. ✅ Los turistas se quedaron en nuestra ciudad un promedio de 3,6 noches. ✅ El 75,3% de nuestros visitantes llegó del exterior. ✅ El 97,5% de los visitantes manifestó estar satisfecho con su experiencia en Barranquilla. ✅ También logramos un impacto digital histórico, con un alcance de 1.130 millones de usuarios y un aumento en las búsquedas de Barranquilla en Google. Gracias a la @CONMEBOL y a la Federación Colombiana de Fútbol por creer en nuestra ciudad. Esta es su casa y aquí tienen las puertas abiertas para seguir haciendo grande el deporte. Ganó el fútbol, ganó nuestra gente y ganó Barranquilla. ¡Qué nivel de espectáculo! — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 23, 2026

Barranquilla busca consolidarse como sede de grandes eventos deportivos

La realización de la final también estuvo vinculada con la renovación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que recibió a Boca Juniors y Atlético Mineiro.

La remodelación del estadio formó parte de la preparación de la ciudad para albergar acontecimientos de alcance internacional y ampliar sus posibilidades como sede de espectáculos deportivos y culturales.

Con el balance económico difundido tras la definición, las autoridades locales destacaron los resultados obtenidos en materia de turismo, empleo y actividad comercial.

El desafío para Barranquilla será aprovechar la exposición internacional y la infraestructura renovada para atraer nuevas competencias y acontecimientos capaces de generar movimiento económico durante todo el año.