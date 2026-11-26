Las claves

El operativo internacional terminó con 48 personas detenidas en 16 países.

Once víctimas fueron rescatadas durante los procedimientos.

Argentina registró 35 arrestos en el marco de 55 allanamientos.

Ciudad de Buenos Aires concentró 18 detenciones.

Santa Cruz registró seis detenidos y Misiones otros tres.

Se secuestraron más de 1.800 dispositivos electrónicos en territorio argentino.

La investigación incluyó herramientas tecnológicas para detectar usuarios vinculados con la circulación de material de abuso sexual infantil.

Un operativo internacional contra las redes de explotación sexual infantil: 48 detenidos y 11 víctimas rescatadas

Una investigación internacional contra la explotación sexual infantil terminó con 48 personas detenidas y 11 víctimas rescatadas. El despliegue alcanzó a 16 países y contó con una participación destacada de Argentina, donde se realizaron 55 procedimientos y se concretaron 35 arrestos.

La coordinación del operativo estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Cuerpo de Investigaciones Judiciales. La intervención reunió a organismos de distintos países para avanzar sobre investigaciones relacionadas con delitos contra menores y la circulación de material de abuso sexual infantil.

Argentina concentró 35 detenciones en 55 procedimientos

Según NA, en territorio argentino, los investigadores realizaron 55 procedimientos que terminaron con 35 personas detenidas. Además, durante los allanamientos se secuestraron más de 1.800 dispositivos electrónicos, incorporados a las actuaciones judiciales.

La Ciudad de Buenos Aires registró la mayor cantidad de arrestos, con 18 detenidos. El relevamiento también incluyó intervenciones en distintas provincias:

Santa Cruz: seis detenidos.

Misiones: tres detenidos.

Santa Fe: dos detenidos.

Córdoba: dos detenidos.

Buenos Aires, Jujuy, Salta, Mendoza y Corrientes: también registraron procedimientos.

Los resultados nacionales formaron parte de una investigación de alcance internacional que involucró a fuerzas y organismos especializados de diferentes jurisdicciones.

Qué herramientas utilizaron para detectar a los sospechosos

La investigación incorporó sistemas tecnológicos destinados a identificar usuarios vinculados con la distribución de material de abuso sexual infantil a través de redes digitales.

Entre las herramientas mencionadas figuran:

ICACCOPS: sistema utilizado para detectar usuarios que distribuyen este tipo de material mediante redes P2P.

CPS (Child Protection System): herramienta vinculada con investigaciones de protección infantil.

NCMEC: organismo estadounidense que aporta información relacionada con posibles situaciones de explotación y abuso sexual infantil.

Los datos obtenidos mediante estos recursos permitieron orientar las investigaciones y avanzar con los procedimientos judiciales en diferentes puntos del país.

Once víctimas fueron rescatadas durante los procedimientos internacionales

Uno de los resultados informados por las autoridades fue el rescate de 11 víctimas durante las intervenciones realizadas fuera de Argentina.

En paralelo, los procedimientos permitieron concretar 48 detenciones en los 16 países participantes. Las investigaciones abarcaron posibles delitos relacionados con la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil.

La participación argentina incluyó allanamientos, detenciones y secuestro de dispositivos electrónicos, en el marco de una investigación coordinada entre distintas jurisdicciones.