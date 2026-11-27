La empresa deportiva Puma confirmó el cierre definitivo de su planta industrial en Chamical, provincia de La Rioja, una decisión que implica la desvinculación de 50 trabajadores. La compañía concentrará sus operaciones productivas en otro establecimiento ubicado en la capital provincial, mientras que parte de los componentes utilizados en la fabricación pasarán a ser importados.

La medida afecta a operarios con una extensa trayectoria dentro de la fábrica y representa el final de las actividades industriales de la compañía en esa localidad riojana.

Puma cierra su establecimiento industrial en Chamical

La decisión empresarial contempla el cese definitivo de las operaciones de la planta de Chamical y la desvinculación de sus últimos 50 trabajadores. Según la información difundida, varios de los empleados afectados tienen entre 20 y 30 años de antigüedad.

El cierre forma parte de una reorganización de las actividades productivas de Puma en La Rioja. A partir de ahora, la compañía concentrará la producción en su establecimiento del Parque Industrial de la capital provincial.

Los trabajadores recibirán una indemnización superior a la legal

En el marco de las desvinculaciones, las autoridades provinciales informaron que los trabajadores recibirán el 100% de la indemnización correspondiente por ley, más un adicional del 20%.

La situación involucra a empleados que desarrollaron gran parte de su trayectoria laboral en la fábrica y que ahora deberán afrontar su salida de la actividad industrial.

La empresa concentrará la producción en la capital riojana

Uno de los cambios centrales de la reestructuración es el traslado de las operaciones que se realizaban en Chamical hacia la planta ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de La Rioja.

Además, un componente utilizado para la fabricación de botines dejará de producirse localmente y será reemplazado por importaciones.

Esta modificación implica un cambio en el esquema de abastecimiento de la compañía y en la distribución de sus actividades industriales dentro de la provincia.

La caída del consumo y las importaciones, entre los factores señalados

La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, vinculó la decisión empresarial con la apertura de las importaciones, la caída del consumo y la retracción de las ventas.

Por su parte, Puma justificó la medida como parte de un proceso de «consolidación productiva» y adaptación a las nuevas condiciones del mercado.

El cierre de Chamical se produce después de distintas etapas de reducción de personal y retiros voluntarios que habían disminuido progresivamente la cantidad de trabajadores de la compañía en la provincia.

De las inversiones industriales al cierre de la planta

La trayectoria de Puma en La Rioja también estuvo marcada por distintas inversiones y ampliaciones productivas.

En 2020, la compañía anunció una inversión de $240 millones; en 2021, otra de $420 millones; y en 2023, destinó US$7 millones a ampliar sus líneas de producción.

Durante ese último año, la empresa llegó a contar con cerca de 978 trabajadores en la provincia.

Con el cierre de Chamical, Puma dejará de operar en esa localidad y reorganizará sus actividades industriales en la capital riojana.