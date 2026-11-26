Un episodio de emergencia en el ferrocarril Mitre generó preocupación en Palermo, donde una formación tuvo que ser evacuada tras registrarse chispazos y presencia de humo.

La situación motivó el desalojo de los pasajeros que viajaban en la unidad. Según la información difundida, fueron 219 las personas evacuadas como consecuencia del incidente.

El episodio interrumpió momentáneamente la normalidad del viaje y requirió la intervención correspondiente para retirar a los usuarios de la formación.

Hoy se habia cortado el tren mitre Principio de incendio La gente enojada Resulta que era porque el tren choco contra unos chapones que "spawnearon mágicamente" en el medio de las vías https://t.co/jC2K1efXfX — ElBuni (@therealbuni) November 26, 2026

Evacuaron a 219 pasajeros en Palermo

El operativo alcanzó a la totalidad de los pasajeros que se encontraban dentro de la formación involucrada. En total, 219 personas debieron abandonar el tren ante la situación registrada.

La presencia de humo y los chispazos fueron los motivos que desencadenaron la evacuación preventiva, con el objetivo de evitar que los usuarios permanecieran expuestos a una posible situación de riesgo.

El episodio tuvo lugar en Palermo, uno de los sectores de la Ciudad de Buenos Aires atravesados por el recorrido del ferrocarril Mitre.

El tren Mitre interrumpió el servicio en sus tres ramales después de que una formación sufriera un incendio entre las estaciones Colegiales y Carranza. Se evacuaron 219 personas y el SAME atendió a tres: dos por ataques de pánico y una por descompensación. https://t.co/m8gBommnV8 — Corta (@somoscorta) November 26, 2026

Qué se sabe sobre el incidente ferroviario

La información disponible señala que el episodio estuvo relacionado con la aparición de chispazos y humo en una formación del servicio ferroviario.

Hasta el momento, los datos proporcionados no permiten establecer cuál fue el origen técnico del inconveniente ni determinar si se trató de una falla eléctrica, mecánica o de otro tipo.

Tampoco se cuenta con información confirmada sobre posibles personas afectadas, daños materiales o el tiempo que demandó el operativo.

La evacuación de los 219 pasajeros fue el principal procedimiento realizado ante el incidente.