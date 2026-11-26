El juez federal Daniel Rafecas citó a declaración indagatoria a tres integrantes y exintegrantes de la estructura de conducción del Opus Dei en Argentina, en el marco de una investigación por presunta trata de personas, explotación laboral y reducción a la servidumbre.

Los convocados son Mariano Fazio, actual vicario auxiliar de la organización y segundo en su conducción mundial; Víctor Urrestarazu, exvicario regional en Argentina; y Gabriel Dondo, exsecretario de la sección Mujeres.

Las declaraciones fueron programadas para febrero de 2027. Gabriel Dondo deberá presentarse el 16 de febrero, mientras que Fazio y Urrestarazu fueron convocados para el 19 de ese mes.

La decisión judicial representa un avance en una causa que busca determinar las responsabilidades individuales dentro de una presunta estructura de captación y explotación de mujeres vinculadas con la institución religiosa.

La investigación analiza denuncias de explotación laboral y servidumbre

El expediente investiga un presunto mecanismo de captación de mujeres que, bajo propuestas de formación, educación y contención, habrían terminado realizando tareas domésticas en residencias vinculadas con el Opus Dei.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), fueron identificadas 43 posibles víctimas. Varias de ellas habrían ingresado a la organización cuando todavía eran menores de edad y provenían de familias en situación de vulnerabilidad económica.

Las denuncias describen jornadas laborales extensas, ausencia de remuneración, restricciones a la autonomía personal y dificultades para mantener vínculos familiares. También señalan presuntas presiones psicológicas y religiosas que habrían condicionado la posibilidad de abandonar la institución.

La investigación busca establecer si esas prácticas respondían a situaciones individuales o formaban parte de un funcionamiento institucional sostenido en el tiempo.

Una denunciante asegura que trabajó durante tres décadas en la organización

Uno de los testimonios centrales del expediente corresponde a una mujer identificada como M. I. E., de origen boliviano, cuyo caso constituye el eje de las citaciones dispuestas por Rafecas.

Según su declaración, ingresó a la organización siendo menor de edad, a mediados de la década de 1980, y realizó tareas domésticas durante aproximadamente tres décadas, hasta 2015.

La mujer denunció que cumplía extensas jornadas laborales, carecía de autonomía económica y enfrentaba restricciones en distintos aspectos de su vida personal.

Entre las tareas que describió se encontraba la limpieza de la habitación de Mariano Fazio. También relató consecuencias sobre su salud física y psicológica durante el período en el que permaneció vinculada con la institución.

El caso tiene particular relevancia dentro del expediente porque, según el análisis judicial, otros hechos denunciados podrían encontrarse alcanzados por la prescripción penal.

La situación de Fernando Ocáriz todavía debe resolverse

Otro de los puntos pendientes es el pedido de la querella para que también sea citado Fernando Ocáriz, prelado y máxima autoridad mundial del Opus Dei.

Hasta el momento, Rafecas no resolvió ese planteo. Tampoco fueron convocados los exvicarios regionales Carlos Nannei y Patricio Olmos Newton, debido a que los hechos que se les atribuyen podrían estar prescriptos.

La cuestión de los plazos legales constituye uno de los principales obstáculos de la investigación, debido al tiempo transcurrido desde que habrían ocurrido parte de los hechos denunciados.

Por ese motivo, el avance de la causa se concentra en determinar las posibles responsabilidades penales por aquellos episodios que todavía pueden ser investigados judicialmente.

Qué respondió el Opus Dei ante las citaciones judiciales

Tras conocerse la decisión, el Opus Dei difundió un comunicado en el que manifestó su disposición a colaborar con la Justicia y consideró que las declaraciones indagatorias constituyen una oportunidad para ejercer el derecho de defensa.

La organización rechazó las acusaciones y sostuvo que carecen de sustento fáctico y jurídico. También cuestionó que los hechos investigados sean encuadrados como trata de personas y explotación laboral.

Las declaraciones previstas para febrero de 2027 permitirán que los convocados conozcan formalmente las imputaciones y ejerzan su defensa.

La citación a indagatoria no implica una condena ni determina la culpabilidad de los involucrados. La investigación deberá establecer si existieron delitos y cuáles fueron las responsabilidades individuales dentro de los hechos denunciados.