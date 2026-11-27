-“Hablando de amor" te abrió puertas para mostrar tu proyecto a nivel nacional y, gracias también al short film, tuvo una gran difusión en medios de comunicación. Ahora, que llegamos a diciembre, ¿qué evaluación hacés de todo ese recorrido de la obra desde el día que salió? ¿Cumplió con tus expectativas, hubo cosas que te sorprendieron?

La evaluación que hago es que el proyecto superó mis expectativas. Si bien era algo que esperaba por todo el trabajo que venimos realizando desde hace más de un año, y especialmente durante estos últimos nueve meses, en los que se fue cocinando a fuego lento, no imaginaba que iba a tener una repercusión tan grande en tan poco tiempo.

Me sorprendió muchísimo el crecimiento exponencial que tuvo, el recibimiento de la gente y cómo el short film logró llegar a tantas provincias e incluso trascender las fronteras del país. Es muy gratificante ver cómo algo a lo que le dedicamos tanto tiempo, compromiso y amor pudo conectar de esta manera con el público.

Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que construimos en estos nueve meses, me resulta increíble la evolución que tuvo el proyecto. Estoy muy contento y agradecido por todo lo que está pasando. Mi evaluación es un diez.

-Tenés dos fechas importantes en CABA: una en un espacio recuperado para sembrar memoria y otra en uno de los clubes de Palermo con más historia. ¿Cómo te preparás para esos shows?

Estos shows son una parte muy importante de todo este recorrido. Es la coronación del cierre de un año increíble! La preparación es muy extensa, y es la misma que venimos realizando durante todo el año para cada presentación: muchos ensayos, perfeccionar cada detalle y sobre todo, entender el contexto de cada show para poder crear una propuesta nueva o adaptar la que ya tenemos a cada ocasión.

Todo eso lo vivimos con mucha emoción y mucha manija, pero principalmente con mucho trabajo y compromiso en los ensayos. Es una parte fundamental del crecimiento del proyecto.

-¿Si pudieras cerrar los ojos y volver a pedir tres deseos a la genio del corto, cuáles serían?

Si cerrara los ojos y pudiera pedirle tres deseos nuevamente a la genio del short film, le pediría, en primer lugar, que el proyecto siga creciendo como lo está haciendo, casi mágicamente, en todo su esplendor.

En segundo lugar, le pediría poder expandir cada vez más mis límites artísticos, sin prejuicios ni barreras, seguir experimentando, mezclando géneros musicales y compartiendo mi arte con artistas de diferentes universos musicales.

Y como tercer deseo, me encantaría poder compartir escenario con bandas que fueron una inspiración para este proyecto y para mi camino artístico. Bandas como Nafta o Militantes del Clímax. Poder llegar a esos escenarios, compartir música con artistas que admiro y sentir que también puedo formar parte de ese universo musical.



