El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma electoral, que tiene como eje central la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y la inclusión de Ficha Limpia para evitar que puedan postularse los candidatos condenados en segunda instancia.

La iniciativa que deberá ser tratada por la Cámara de Diputados cosechó 43 votos a favor contra 29 del peronismo y bloques que responden a gobernadores peronistas como Convicción Federal e Independencia.

Acompañaron la suspensión de las PASO, ademas de los 21 de la LLA, los 10 senadores de la UCR, tres del PRO; 2 de Movimiento por Misiones, 2 de Provincias Unidas, 2 de Movere por Santa Cruz, y los monobloques Primero los Salteños, Despierta Chubut, y la Neuquinidad

De esta manera acompañaron el proyecto los senadores que responden a los gobernadores radicales de Corrientes, Juan Pablo Valdes, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Santa Fé, Maximiliano Pullaro, de Chaco Leandro Zdero, del PRO Rogelio Frigerio, y Ignacio Torres, y el jefe de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri.

También apoyaron esta sanción los legisaladores que responden a los mandatarios de Córdoba, Martín Llayorda, de Neuquen, Rolando Figueroa, de Misiones, Hugo Passalacqua, de Salta Gustávo Sáenz. y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

En rechazo a la reforma se ubicó el bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores.

La misma postura mantienen los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, conducido por Fernando Salino.

A ese sector se sumaron la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldoy los tres legisladores de Conviccion Federal.