La ley de prevención de la ludopatía sancionada por el Senado tendrá consecuencias directas sobre el fútbol argentino: diez clubes de la Liga Profesional deberán revisar sus contratos comerciales con casas de apuestas y casinos online.

La normativa prohíbe que estas empresas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos deportivos. El Gobierno tendrá un plazo de hasta 120 días para reglamentar su aplicación y determinar cómo alcanzará a los acuerdos comerciales que ya están vigentes.

Cuáles son los diez clubes afectados por la prohibición

Los equipos que actualmente exhiben marcas vinculadas al sector en sus camisetas son:

Boca Juniors.

River Plate.

Racing Club.

Independiente.

San Lorenzo.

Rosario Central.

Newell's Old Boys.

Independiente Rivadavia.

Huracán.

Argentinos Juniors.

Los contratos involucran a distintas compañías del sector y representan una fuente importante de financiamiento para las instituciones.

Cuánto dinero reciben Boca, River y Racing por sus sponsors

Entre los acuerdos más importantes aparece el de Boca Juniors con Betsson, por el que el club percibe entre 7 y 8 millones de dólares anuales. El vínculo tiene vigencia hasta fines de 2028.

River Plate recibe cerca de 6 millones de dólares de Betano, empresa que reemplazó a Codere como patrocinador.

Racing, por su parte, mantiene un acuerdo con Betsson que le reporta alrededor de 2 millones de dólares por temporada.

La lista también incluye a Independiente e Independiente Rivadavia, vinculados a SportsBet; Huracán y Argentinos Juniors, con Mr. Bet; San Lorenzo, con Casino Buenos Aires; y Rosario Central y Newell's, con City Center.

En conjunto, los contratos entre las empresas de apuestas y los clubes de Primera División representan un monto estimado de al menos 20 millones de dólares.

La prohibición también alcanzará a la AFA y a la Liga Profesional

El impacto de la legislación no se limitará a los clubes. La AFA tiene a BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional.

La Liga Profesional, por su parte, cuenta con bplay como casa de apuestas oficial.

La nueva normativa también alcanzará la publicidad en estadios, transmisiones deportivas, medios de comunicación y redes sociales. Además, impedirá que futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers promocionen estas plataformas.

Qué pasará con los contratos vigentes

Los clubes deberán esperar la reglamentación del Gobierno para conocer cómo se implementará la prohibición sobre los acuerdos comerciales existentes.

La posible pérdida de estos ingresos representa un desafío económico para las instituciones, ya que las compañías de apuestas suelen ofrecer cifras que duplican o triplican las propuestas de patrocinadores tradicionales.