Las entidades financieras solicitaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la provisión de billetes físicos por un monto cercano a los US$ 200 millones para reforzar la disponibilidad de efectivo en sucursales y cajeros automáticos ante una salida de depósitos en moneda extranjera.

El requerimiento busca garantizar la liquidez operativa en ventanilla frente al incremento de los retiros por parte de los ahorristas, en una semana atravesada por la volatilidad financiera y el seguimiento sobre el nivel de reservas internacionales.

El movimiento en los bancos se conoció en paralelo a los datos que reflejaron una sostenida demanda de moneda extranjera en el mercado local, donde la compra de divisas por parte de particulares superó los US$ 3000 millones durante octubre, y en medio de los cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación (AGN) por el envío y la custodia de lingotes de oro en el exterior.

Desde el sector financiero señalaron que la operatoria de pedido de billetes forma parte de los mecanismos habituales de abastecimiento preventivo para evitar demoras en la entrega de efectivo en las distintas plazas del país.