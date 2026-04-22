Senadora libertaria (y pastora evangélica) organizó un "Desayuno de oración" en el Congreso

Vilma Facunda Bedia (imagen ilustrativa)

Aquello de "Iglesia y Estado asunto separado" queda para otra ocasión. Al menos si depende de algunos representantes de La Libertad Avanza, que a medida que se afianzan en sus cargos arremeten con pulsiones religiosas como las que explicitó la senadora nacional por Jujuy Vilma Facunda Bedia.

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La legisladora, que desde que asumió su banca en 2023 por LLA casi no presentó proyectos que no sean de declaración (falicitaciones, pesares), organizó para el 28 de abril un evento bajo el título de "Desayuno simbólico de oración por la paz y la grandeza de Argentina". Pero hay más, porque también hay subtítulo para la situación: "Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia".

La insólita convocatoria organizada por la senadora que es, además, pastora evangélica, será transmitida por YouTube el 28 de abril desde las 11 de la mañana.

Quizá el rezo le sirva a la senadora para agradecer por las posibilidades que le da el Estado, ya que tras haber asumido su banca contrató como asesores a sus tres hijos, su hermano, su sobrina, su cuñada y a una de sus nueras.