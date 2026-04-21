Las claves de la reforma electoral que pretende imponer Javier Milei

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Después de las reformas laboral y de glaciares, pero tantes de la previsional que tiene en carpeta para 2027, Javier Milei decidió avanzar este año con una reforma electoral de alto impacto que buscará cambiar las reglas del juego rumbo a las presidenciales del año próximo.

El proyecto será enviado al Congreso y combina tres ejes centrales:

Eliminación de las PASO,

Financiamiento privado de la política

Ficha Limpia.

Según anunció el propio Presidente en sus redes, la iniciativa “elimina las PASO, cambia el financiamiento y establece Ficha Limpia”, bajo la consigna de terminar con “la impunidad” y con la “política viviendo de tu bolsillo”, disparó el mandatario mientras es investigado por la criptoestafa Libra y cuando su Gobierno es señalado por otros múltiples episodios de corrupción.

El punto más sensible es la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el mecanismo que desde 2011 ordena internas y candidaturas en la mayoría de los partidos. En la Casa Rosada sostienen que las PASO son un gasto innecesario y obligan a la ciudadanía a costear “internas de la casta”, pero admiten que no tienen garantizados los votos para derogarlas.

La resistencia no proviene solo del peronismo y de sectores opositores más duros, sino también de espacios aliados como el radicalismo y parte del PRO. Para esas fuerzas, las PASO son una herramienta para resolver disputas internas de liderazgo y, a la vez, un instrumento para ordenar alianzas frente al oficialismo en distritos clave como la provincia de Buenos Aires.

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Otro eje fuerte del proyecto es el cambio en el financiamiento de la política, con una apuesta a recortar o directamente eliminar los aportes públicos a partidos y campañas. La propuesta libertaria busca reemplazarlos por aportes voluntarios, donaciones privadas de personas y empresas y cuotas de afiliados, en línea con modelos de financiamiento más desregulados.

Desde la oposición advierten que un esquema casi exclusivamente privado puede reforzar la asimetría entre partidos grandes y fuerzas chicas y abrir interrogantes sobre la transparencia del origen de los fondos. El temor es que los espacios con menos estructura territorial queden directamente afuera de la competencia por falta de recursos económicos.

La reforma también retoma la Boleta Única de Papel, con ajustes de diseño y reglas, y endurece los requisitos para constituir partidos políticos a nivel nacional. El oficialismo busca reducir la fragmentación y el número de sellos sin representación efectiva, mientras que críticos alertan sobre un posible filtro excesivo para nuevas expresiones políticas.

En paralelo, Milei quiere reinstalar el debate por Ficha Limpia, un esquema que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas por delitos de corrupción confirmadas en segunda instancia. La Cámara de Diputados ya había aprobado un proyecto en este sentido en 2025, pero el Senado lo frenó, por lo que ahora el Gobierno intentará relanzarlo dentro del paquete de reforma electoral.

El plan oficial prevé que el proyecto ingrese primero por Diputados, donde La Libertad Avanza se apoya en aliados para construir mayoría relativa, y luego pase al Senado, donde el escenario es mucho más ajustado. En Balcarce 50 apuestan a que el debate se concentre en el segundo semestre, una vez pasado el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y antes de que el reloj marque la cuenta regresiva hacia las elecciones de 2027.