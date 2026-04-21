Concurso preventivo para Mauro Sergio, los pulóveres más famosos de Argentina

Mauro Sergio

Un nuevo cimbronazo sacude a la industria nacional. Textilana S.A., la empresa detrás de la reconocida marca de sweaters Mauro Sergio, confirmó que solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. La medida busca evitar la quiebra y garantizar la continuidad de una firma que es un símbolo productivo de Mar del Plata desde hace más de cuatro décadas.

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A través de un comunicado oficial, la empresa explicó que esta decisión se da en un contexto de "contracción generalizada del consumo" y cambios profundos en la economía argentina. Según la firma, el proceso judicial permitirá un "reordenamiento" para proteger el valor de la marca y asegurar el abastecimiento a sus clientes.

"Esta medida, tomada con la máxima responsabilidad institucional, busca garantizar la plena operatividad de nuestra estructura industrial y proteger el valor de nuestra marca", señalaron desde la compañía.

Persianas a media asta

La situación de Mauro Sergio no es una sorpresa para el sector, sino el corolario de meses de agonía financiera:

Suspensiones: En noviembre pasado, la firma suspendió a 175 operarios, quienes recién retomaron sus tareas el 1 de abril cobrando el 78% de su salario.

Capacidad productiva: Según delegados de la planta, de los 300 trabajadores totales, solo 60 realizaban tareas efectivas hasta hace pocos meses debido a la falta de demanda.

Ventas en caída: El invierno pasado ya había mostrado señales de alarma con despidos y una baja en las ventas de entre el 15% y el 20%, generando un exceso de stock que aún hoy pesa en los balances.

La crisis de Textilana se inserta en un panorama desolador para la industria textil argentina, que actualmente trabaja a menos del 30% de su capacidad instalada.

Desde la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) advierten sobre el impacto de las importaciones a precios irrisorios. El informe sectorial detalla el ingreso de mercadería a valores que califican como "competencia desleal": se registraron ingresos de remeras de algodón por menos de 0,01 dólar y pantalones de jean por debajo de 1 dólar, cifras imposibles de igualar para cualquier fabricante local.

50 años

Fundada en la década de 1970 bajo el nombre Todisco, la empresa evolucionó en 1980 a Textilana S.A., logrando integrar todo el proceso productivo: desde la creación del hilado hasta la comercialización de prendas de punto para hombres, mujeres y niños.

Hoy, la firma apuesta a que el concurso preventivo le brinde el aire necesario para renegociar deudas y sobrevivir al actual ciclo recesivo. "Reafirmamos nuestra confianza en el país y nuestra vocación de producir calidad argentina", concluyeron, dejando en claro que, pese a la tormenta judicial, el objetivo es mantener las persianas levantadas.