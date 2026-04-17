Indignante ajuste: Milei recurre a la Justicia para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

Lo que tenés que saber

El Gobierno presentó un indignante recurso judicial para suspender la ley

Busca que intervenga la Corte Suprema ante el conflicto legal

Evalúa frenar transferencias a universidades mientras se resuelve el caso

Cuestiona la supuesta "constitucionalidad" de la norma dictada por el Congreso, por "falta de financiamiento claro"

Rectores advierten por el deterioro del sistema y anticipan medidas

El Gobierno activa la vía judicial

La administración de Javier Milei presentó un indignante y aberrante recurso ante la Cámara Federal con el objetivo de suspender la Ley de Financiamiento Universitario. La estrategia oficial apunta a que el caso escale hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes oficiales indicaron que, en caso de no prosperar el planteo, el Ejecutivo evalúa avanzar con un recurso en queja para insistir en la vía judicial.

El relato de la "inconstitucionalidad"

Desde el oficialismo sostienen que la norma sancionada por el Congreso presenta problemas de "constitucionalidad". El principal argumento es que no establece con precisión de dónde provendrán los recursos para financiar a las universidades públicas.

Bajo esta interpretación, consideran válido suspender su aplicación hasta que exista una definición judicial.

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Transferencias en revisión

Una de las decisiones clave en análisis es no girar fondos a las casas de estudio mientras el máximo tribunal no se pronuncie. Esta postura forma parte de una estrategia más amplia vinculada al supuesto "control del gasto público". Nada dijeron del evidente descontrol del gasto cuando los beneficiados son los propios funcionarios del Gobierno de Milei.

En paralelo, el Gobierno relativiza el impacto fiscal de la ley, aunque reconoce el volumen de recursos que implicaría su implementación.

Debate fiscal y costo estimado

En Casa Rosada señalan que la normativa tendría un costo elevado en términos presupuestarios. Sin embargo, aseguran que el eje del problema no es el déficit, sino la asignación de partidas y la falta de claridad en su financiamiento.

El debate se enmarca en la política económica del oficialismo, centrada en el equilibrio fiscal. En verdad, el plan del gobierno es seguir dilatando dinero para las causas populares.

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Reacción del sistema universitario

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron sobre un escenario crítico. Su presidente, Franco Bartolacci, señaló que la situación es compleja y podría agravarse.

Además, anticipó posibles convocatorias sociales si no se garantiza el cumplimiento de la ley ni las decisiones judiciales.

Nueva ley en evaluación

El oficialismo también plantea la posibilidad de impulsar una nueva normativa que reemplace a la actual. No obstante, todavía no cuenta con apoyos asegurados en el Congreso para avanzar en ese camino.