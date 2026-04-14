La leyenda mundial del tenis Martina Navratilova calificó a Milei como “bruto total”

Las claves

La figura histórica del tenis mundial criticó al presidente por sus declaraciones sobre el ambiente

El eje del conflicto fueron comentarios sobre la contaminación de ríos y el rol de las empresas

La respuesta llegó a través de redes sociales y generó repercusión internacional

La ex deportista sostuvo su postura frente a usuarios que defendieron al mandatario

No es la primera vez que la referente deportiva opina sobre la política argentina

La crítica de Navratilova a Milei por el ambiente

La ex tenista Martina Navratilova cuestionó públicamente al presidente Javier Milei tras sus declaraciones sobre la contaminación de los ríos. La referente del deporte calificó al mandatario como “bruto total” en una publicación en redes sociales.

"ES UN BRUTO TOTAL"



Martina Navratilova, leyenda del tenis, atendió a Milei por decir que las empresas podían contaminar el agua



FENÓMENO BARRIAL pic.twitter.com/K5MJxgdcNg — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) April 13, 2026

Los dichos del presidente que generaron la polémica

El cruce se originó luego de que Milei relativizara el impacto de la contaminación hídrica. En ese contexto, planteó que el problema no sería prioritario mientras exista disponibilidad de agua, lo que desató críticas por el enfoque ambiental.

Repercusiones en redes y respuesta a seguidores

Navratilova utilizó su cuenta en la red social X para expresar su rechazo. Allí también respondió a usuarios que defendieron al Presidente y afirmaron que sus palabras habían sido sacadas de contexto. La extenista mantuvo un tono crítico y ratificó su postura.

➡️ Que Martina Navratilova diga si es kirchnerista



La ex tenista criticó a Milei y lo trato de "bruto"



Fenómeno Barrial ? pic.twitter.com/u2WwXW0Pfu — Al Toque (@altoque_ok) April 12, 2026

Un historial de cuestionamientos políticos

No es la primera vez que Navratilova opina sobre la política argentina. Ya había manifestado su preocupación tras la elección presidencial en la que Milei se impuso en el balotaje frente a Sergio Massa.

En ese momento, la exjugadora también vinculó el escenario local con la figura de Donald Trump, a quien suele criticar en sus intervenciones públicas.

Activismo y presencia en redes

Navratilova mantiene una participación activa en redes sociales, donde suele opinar sobre política internacional, derechos civiles y medio ambiente. Sus publicaciones suelen generar repercusión más allá del ámbito deportivo.