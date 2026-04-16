Las claves

Gremios advierten un deterioro estructural en el sistema de salud de jubilados

Denuncian falta de personal y caída del poder adquisitivo salarial

El aumento de afiliados contrasta con menos trabajadores disponibles

Cuestionan las políticas de financiamiento del organismo

Alertan sobre un posible colapso del sistema si no hay cambios

“Si siguen con el desfinanciamiento del PAMI vamos a una explosión”

El secretario general de UTERA, Rubén Grimaldi, lanzó una dura advertencia sobre la situación del PAMI. En diálogo con Infogremiales, sostuvo: “Si siguen con el desfinanciamiento del PAMI vamos a una explosión”, en referencia al deterioro del sistema de atención.

El dirigente apuntó contra las decisiones económicas del Gobierno y afirmó: “El problema es estructural, grave y sin solución porque lo único que hacen con el PAMI es desfinanciarlo desde que asumieron para prestar cada vez peor servicio”.

Menos personal y más demanda en el sistema

Grimaldi describió un desbalance creciente entre recursos humanos y cantidad de afiliados. “Cuando teníamos 2.000.000 de afiliados teníamos 14.000 trabajadores; hoy, con 6.000.000 disponemos de 11.000”, señaló, marcando la presión sobre el sistema.

Según el dirigente, esta situación genera sobrecarga en hospitales, clínicas y dependencias del organismo, afectando la calidad de atención.

GOBIERNO: “LOS HIJOS DE PUTA”



Mario Lugones, ministro de Salud:



“Lo que pasa es que en PAMI hay abuelos de más de 80 años. Es una carga muy grande.”



No puede ser que se sientan tan impunes como para decir semejante barbaridad.



Te juro que los odio con todo el alma. pic.twitter.com/H1KmZaZJxT — ??? ????? ??? (@Pampa139) April 15, 2026

Salarios rezagados y tensión laboral

El referente sindical también cuestionó la evolución salarial dentro del organismo. “Desde que asumió Javier Milei el aumento salarial fue de apenas un 7,5%”, indicó, en referencia al atraso frente a la inflación.

En paralelo, denunció falta de personal en distintas áreas clave para la atención de jubilados.

Críticas a la conducción económica

El gremialista apuntó directamente contra funcionarios del área económica. Señaló a Luis Caputo y Federico Sturzenegger como responsables del rumbo actual.

“Caputo es un endeudador serial de la Argentina; y Sturzenegger no es sanitarista y no sabe del tema salud”, afirmó, cuestionando la toma de decisiones sobre el sistema.

Paros y cambios en el sistema de atención

El conflicto se da en medio de un paro médico de 72 horas por cambios en el esquema de ingresos. Según el reclamo, las modificaciones alteran la forma de pago y reducen el ingreso neto de los profesionales.

Desde el Gobierno, en tanto, aseguran que “el PAMI está pagando”, aunque los gremios sostienen que el problema es más profundo y estructural.

Debate sobre el futuro del organismo

Entre las alternativas que circulan aparece la posible descentralización del organismo o la transferencia de afiliados a obras sociales de origen. Sin embargo, desde el sector sindical advierten que esas opciones podrían agravar la crisis.

Grimaldi lo resumió así: “Sumarle a los jubilados con el agravante de que son un sector muy demandante de salud es tirar una bomba”.