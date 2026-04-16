Arde el caso ANDIS: citan a indagatoria a 29 implicados por millonario desvío de fondos

Las claves

La Justicia avanzó con nuevas indagatorias en la causa por presunta corrupción en ANDIS

Entre los citados figura el exfuncionario a cargo del organismo

La investigación apunta a un esquema de desvío de fondos públicos

Se analizan contrataciones vinculadas a insumos médicos de alto costo

También se dispusieron medidas para resguardar bienes de los implicados

La Justicia amplía la investigación en la causa ANDIS

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 citó a declaración indagatoria a 29 personas en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre los convocados se encuentra Diego Spagnuolo, extitular del organismo, quien ya cuenta con un procesamiento previo.

Un esquema bajo sospecha por desvío de fondos

Según la investigación, la estructura habría generado millonarias sumas de dinero de manera ilegal, con un perjuicio directo al erario público. El monto bajo análisis supera los $75.000 millones.

El juez Ariel Lijo señaló que se trata de un entramado destinado a beneficiar a un grupo reducido de empresas mediante mecanismos irregulares.

El rol de funcionarios y empresarios en la causa

La causa incluye a exfuncionarios, empresarios y presuntos intermediarios. También se prevé la ampliación de declaraciones de personas que ya estaban procesadas.

Entre los involucrados aparecen figuras vinculadas a la gestión de servicios de salud y a la provisión de insumos médicos.

Compras irregulares y desvío en el sistema de salud

El foco de la investigación está puesto en la adquisición de dispositivos médicos de alto costo, como prótesis, implantes y equipamiento especializado.

Estos insumos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Según la Fiscalía, el programa habría sido utilizado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados.

Medidas judiciales para recuperar activos

El juzgado dispuso la inhibición general de bienes de los implicados y de las empresas vinculadas. La medida busca evitar el desprendimiento de activos que podrían estar asociados a los hechos investigados.

El objetivo es garantizar la posibilidad de recuperar fondos que habrían sido desviados.

Cómo operaba el esquema investigado

De acuerdo con la investigación, el mecanismo incluía prácticas como la filtración de información privilegiada, la coordinación entre empresas y la manipulación de procesos de contratación.

También se detectó participación empresarial en decisiones clave, como la fijación de precios y la selección de proveedores.