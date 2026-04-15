Una olla popular en la casa de Adorni

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La organización social Barrios de Pie realizará este jueves una olla popular frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, para protestar por el cierre del programa Volver al Trabajo.

​Según informaron desde la orga, el comedor comunitario se montará a partir de las 11 sobre la calle Miró al 500, en la propiedad del funcionario que actualmente se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La vivienda de Adorni ya había quedado en el centro de la escena por la causa que indaga el origen de los fondos utilizados para su adquisición.

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Reclamo por el cierre de Volver al Trabajo

Barrios de Pie denunció que el Gobierno Nacional decidió cerrar el programa Volver al Trabajo, ex salario social complementario, que alcanzaba a 951.871 trabajadores de la economía popular que percibían un ingreso mensual de 78.000 pesos. Desde la organización remarcaron que las principales afectadas por la medida son las cocineras de comedores comunitarios, para quienes ese monto representaba su único ingreso por las tareas que realizan a diario.

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En un comunicado, la agrupación cuestionó que mientras “funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras propiedades, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en riesgo la continuidad de los comedores”. Advirtieron que la suspensión del programa deja a miles de familias, niños y jubilados al borde de perder el único plato de comida al que accedían en los barrios populares.

Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria general adjunta de la UTEP, apuntó directamente contra el jefe de Gabinete: “Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar”. “Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida”, añadió la dirigente, quien calificó al actual como “un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios”.