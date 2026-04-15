Casta confirmada por la Justicia: Adorni viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa e hijos

Las claves

La Justicia confirmó un viaje al exterior realizado por el jefe de Gabinete junto a su familia

La investigación analiza el costo de los pasajes, el trayecto y el alojamiento

El caso se enmarca en una causa por presunto enriquecimiento ilícito

Se ordenó relevar información fiscal y bancaria del funcionario

El alojamiento en la isla continúa bajo análisis judicial

La Justicia confirma el viaje a Aruba

La investigación judicial determinó que el jefe de Gabinete Manuel Adorni viajó a Aruba junto a su esposa e hijos. El traslado se realizó entre fines de diciembre y comienzos de enero, según los registros analizados en la causa.

Detalles del traslado y costos del viaje

De acuerdo a la información difundida, los pasajes fueron adquiridos en primera clase a través de la aerolínea LATAM. Cada ticket tuvo un valor de 1.450 dólares, lo que totaliza 5.800 dólares para el grupo familiar.

El itinerario incluyó escalas en Perú y Ecuador antes de arribar a la isla caribeña.

El alojamiento bajo investigación

El hospedaje aún es objeto de análisis judicial. La causa investiga si el funcionario y su familia se alojaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un complejo all inclusive con tarifas estimadas cercanas a 1.000 dólares por noche por persona.

Una causa por presunto enriquecimiento ilícito

El caso se desarrolla en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es determinar si los gastos asociados al viaje son consistentes con los ingresos declarados por el funcionario.

En este contexto, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para rastrear el origen de los fondos utilizados.

El rol de la fiscalía en la investigación

La causa está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien impulsa las medidas para reconstruir los movimientos financieros y patrimoniales vinculados al viaje.