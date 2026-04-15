Relaciones carnales: antes de viajar a Israel, Milei recibió a la DAIA

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En la antesala de su tercer viaje a Israel desde que asumió la presidencia, Javier Milei se reunió en Casa Rosada con el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein. Del encuentro también participó el canciller Pablo Quirno, en el marco de una agenda orientada a profundizar los vínculos bilaterales.

Milei no defraudó: culpó de la inflación a los kukas, al resto de la oposición y al periodismo

Además de la reunión con la conducción de la DAIA, el jefe de Estado grabó una entrevista para el canal israelí Achsav 14, que se emitirá el próximo fin de semana. El Gobierno destaca este tipo de gestos como parte de una estrategia para consolidar el posicionamiento internacional de la administración libertaria.

Otro viaje

El viaje de Milei está previsto entre el 19 y el 22 de abril, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia de Israel. Será la tercera visita oficial del mandatario a ese país desde su asunción, un dato que refuerza la centralidad del vínculo con Israel en su política exterior.

Durante la gira, el Presidente será condecorado con la Medalla Presidencial de Honor por el presidente israelí Isaac Herzog, según adelantaron fuentes oficiales. En la Casa Rosada señalan que la agenda podría sufrir modificaciones por el desarrollo de la guerra en la región, pero confían en que el viaje se concretará sin cambios de último momento.

​Posible anuncio

En el Gobierno analizan incluir en la visita un gesto de alto impacto diplomático: el eventual anuncio del traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. La decisión, aún no confirmada, implicaría un fuerte alineamiento con las posiciones del gobierno israelí y podría generar repercusiones a nivel regional e internacional.

​Voceros oficiales remarcan que “esto es minuto a minuto” y que el esquema final del viaje se terminará de definir sobre la fecha. No obstante, la expectativa en el entorno presidencial es que Milei aproveche la condecoración y los actos oficiales para insistir con su mensaje de apoyo irrestricto a Israel.

Mientras tanto, un genocidio

Organismos de derechos humanos, expertos en derecho internacional y múltiples resoluciones en foros globales vienen señalando la responsabilidad del gobierno de Benjamin Netanyahu en los crímenes masivos cometidos contra la población palestina en Gaza, calificados crecientemente como genocidio. Israel ha matado a decenas de miles de personas en la Franja, aproximadamente la mitad de ellas niños y niñas, en el marco de una campaña militar denunciada por su carácter indiscriminado y desproporcionado.