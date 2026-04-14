Descubren que un tipo de esperma es ideal para el cuidado de la piel

En clínicas estéticas de Corea del Sur está creciendo la demanda de un tratamiento que utiliza fragmentos de ADN extraídos del esperma de salmón para mejorar la textura y apariencia de la piel, una tendencia que ya despierta interés en el resto del mundo. Aunque el concepto suena extravagante, médicos y dermatólogos explican que se apoya en principios de medicina regenerativa y cicatrización de heridas.

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Según el médico estético Kyu‑Ho Yi, de la clínica You & I de Seúl y profesor adjunto de la Universidad de Yonsei, el procedimiento consiste en inyectar diminutos fragmentos de ADN —polinucleótidos purificados— en la dermis, la capa intermedia de la piel donde se encuentran vasos sanguíneos, nervios y glándulas. A diferencia de los rellenos tradicionales, el objetivo no es dar volumen inmediato, sino “bioestimular” el tejido para generar un entorno más saludable que favorezca la recuperación y la reparación.

La idea se originó en trabajos sobre medicina regenerativa, donde se evaluó el uso de ADN de peces para tratar cicatrices faciales en personas con lesiones de combate, y luego se trasladó al terreno estético. Estudios preliminares sugieren que estas inyecciones podrían ayudar a reducir líneas de expresión y mejorar hidratación, firmeza, textura y arrugas, aunque los datos aún son limitados. El dermatólogo Joshua Zeichner, profesor asociado del Hospital Mount Sinai (EE.UU.), señala que los resultados son prometedores, pero admite que no está claro cómo se llegó inicialmente a probar este material como tratamiento cosmético.

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El auge de la llamada K‑Beauty —la industria de belleza coreana— contribuyó a que los supuestos beneficios del esperma de salmón se difundieran globalmente, impulsados por celebridades como Charli XCX y Jennifer Aniston. En redes sociales, el procedimiento se suma a una ola de terapias de belleza de nombres impactantes, desde mascarillas con excrementos de pájaro hasta los llamados “tratamientos faciales vampiro”. Para especialistas consultados, sin embargo, la clave está en separar el impacto viral del respaldo científico real de cada técnica.

No obstante, especialistas advierten que aún faltan ensayos independientes y de buena calidad que comparen estos tratamientos con las opciones tradicionales disponibles hace décadas. También llaman la atención sobre el hecho de que parte de la evidencia proviene de estudios financiados por la propia industria de la belleza, lo que obliga a interpretar los resultados con cautela. Mientras tanto, recomiendan no perder de vista las estrategias más sencillas y probadas: uso diario de protector solar, hidratación nocturna y activos con eficacia comprobada como el retinol.