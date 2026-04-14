Milei no defraudó: culpó de la inflación a los kukas, al resto de la oposición y al periodismo

Las claves

El Presidente, completamente desbordado, cuestionó el dato reciente y expresó malestar por la evolución de precios

Atribuyó la suba a factores políticos, internacionales y estacionales, pero nada dijo de su repetido relato de "fenómeno monetario"

Sostuvo que el rumbo económico se mantendrá sin cambios

Reiteró el pedido de "paciencia" ante una eventual mejora futura

Anticipó que evaluará su continuidad política según el respaldo electoral

Milei no supo explicar el dato de inflación y apuntó contra la política

El presidente Javier Milei reaccionó de forma desbordada al último dato del Índice de Precios al Consumidor y sostuvo que el resultado “no le gusta” y “le repugna”. En su discurso, responsabilizó a lo que definió como “shocks de la política” por la aceleración inflacionaria. Esta vez parece que no le funcionó su repetido relato de que la inflación es solamente un fenómeno monetario.

-Che hace 10 meses que la inflación no para de subir, qué hacemos Javier??

....

-JAVIER?? pic.twitter.com/x0Ffd9SJDo — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 14, 2026

Factores señalados: política, contexto internacional y consumo

Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, el mandatario bajó sus banderas liberales y enumeró distintos factores que, según su visión, influyeron en la suba de precios. Mencionó el impacto del inicio del ciclo lectivo, el aumento del precio de la carne, los costos del transporte y el contexto internacional marcado por conflictos en Medio Oriente.

Promesa de desaceleración y pedido de paciencia

Milei reiteró que, pese al dato reciente, espera que la inflación retome un sendero descendente. “Tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien”, afirmó. En esa línea, pidió a la población “tener paciencia” y evitar la desesperación frente a la evolución de los precios.

"Si no nos quieren acompañar, no pasa nada. Nos vamos a casa. Total yo puedo trabajar en el sector privado"



Claro nos funde A TODOS y vuelve a dar conferencias pedorras con toda la guita que NOS AFANÓ. No pasa nada dice, andate ahora entonces BASURApic.twitter.com/ZzUGLu8zG2 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 14, 2026

Ratificación del rumbo económico y ajuste fiscal

El Presidente confirmó que continuará con su política económica basada en el equilibrio fiscal. Señaló que el ajuste del gasto público seguirá en marcha y que su gestión se mantendrá “abrazada a la ortodoxia”.

También indicó que la reducción del gasto es parte de la estrategia para avanzar en una baja de impuestos.

"Hay que tener PACIENCIA. Tarde o temprano, la inflación se va a derrumbar y vamos a crecer"



Hijo de mil puta. Hace 3 años dice eso y lo vemos VIAJANDO por el mundo con su hermana, robándole a los discapacitados y a todos sus funcionarios con PROPIEDADES NUEVAS pic.twitter.com/7ibucfn7Ps — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 14, 2026

Condicionamiento político hacia el futuro

En el mismo discurso, Milei planteó que su continuidad en la política dependerá del respaldo ciudadano en las próximas elecciones presidenciales. Señaló que, en caso de no contar con apoyo, él y su equipo se retirarán de la vida política.