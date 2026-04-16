Empresarios estallaron de bronca contra un nuevo decreto de Sturzenegger

Las claves

El decreto generó rechazo en el sector marítimo y entre empresarios navieros

Cuestionan que la medida se tomó sin consulta a actores clave

Advierten sobre posibles riesgos en la seguridad de navegación

Señalan que la decisión podría favorecer a empresas extranjeras

Reclaman una revisión y la apertura de una mesa de diálogo

Rechazo empresario al decreto que elimina el practicaje

El decreto impulsado por Federico Sturzenegger que elimina el sistema de practicaje en buques desató un fuerte malestar en el sector naviero. Empresarios sostienen que la medida afecta directamente a la actividad marítima local y cuestionan su fundamento técnico.

Críticas por falta de conocimiento del sector

Referentes de la industria señalaron que el funcionario “interviene en un sector que no conoce” y advirtieron que la decisión podría perjudicar a actores nacionales en beneficio de compañías extranjeras.

También remarcaron que no se presentaron fundamentos concretos que expliquen cómo la eliminación del practicaje impactaría en la reducción de costos logísticos.

Dudas sobre el impacto en los costos

Uno de los principales cuestionamientos es que bajar o eliminar tarifas vinculadas al practicaje no necesariamente reduce el costo de los fletes marítimos. Según el sector, estos valores responden a dinámicas internacionales que no dependen exclusivamente de regulaciones locales.

Riesgos ambientales y operativos

Desde el ámbito técnico advirtieron que la eliminación del practicaje puede incrementar los riesgos de navegación. Señalan posibles consecuencias como accidentes, daños en infraestructura portuaria o derrames de combustible.

Estos escenarios, aseguran, podrían generar impactos ambientales significativos y aumentar los costos asociados a seguros y reparaciones.

Tensiones internas y reclamos al Gobierno

El malestar también alcanzó a sectores vinculados a la defensa y la actividad marítima, donde se cuestiona la falta de consulta previa. En paralelo, empresarios señalan diferencias dentro del propio oficialismo respecto a la política de desregulación.

Pedido de revisión y diálogo

Desde el sector reclaman que el Gobierno suspenda la medida y convoque a una mesa de trabajo. Plantean que el sistema requiere modernización, pero dentro de un marco regulatorio que garantice estándares de seguridad y cumplimiento internacional.