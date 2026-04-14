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Las claves

El índice de precios continuaría la tendencia reciente sin lograr una baja.

El aumento se vincula al encarecimiento internacional de la energía y a factores estacionales.

El Gobierno mantiene su expectativa de una desaceleración en los próximos meses.

La meta oficial apunta a llevar la inflación a niveles mínimos hacia el final del mandato.

El equipo económico busca respaldo financiero internacional en paralelo a la evolución de los precios.

La inflación de marzo volvería a superar el umbral reciente

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, según datos preliminares previos a la publicación oficial del INDEC.

El dato implica una aceleración respecto de los meses anteriores, cuando el índice se había mantenido en torno al 2,9%, sin lograr consolidar una tendencia descendente clara.

Factores externos y estacionales detrás de la suba

Caputo explicó que el aumento responde a un “shock” asociado al precio del petróleo, que impacta de forma directa en rubros como transporte y pasajes aéreos.

A esto se suman factores estacionales, como el inicio del ciclo lectivo, que suelen presionar sobre determinados componentes del índice de precios durante marzo.

Expectativa oficial de desinflación desde abril

Pese al repunte inflacionario, el funcionario sostuvo que a partir de abril comenzaría un proceso de desaceleración acompañado por crecimiento económico.

En esa línea, el presidente Javier Milei ha reiterado que la meta del Gobierno es reducir la inflación a niveles cercanos a cero hacia el final de su mandato, algo que ya había prometido para estos meses.

Un dato que desafía las proyecciones oficiales

Un registro por encima del 3% representa un desafío para la estrategia económica, que había planteado una baja sostenida del índice.

Hasta el momento, el IPC no logra perforar ese umbral ni mostrar una tendencia descendente consistente desde mediados de 2025.

Negociaciones con el FMI y necesidad de financiamiento

En paralelo a la evolución de los precios, el equipo económico viajará a Washington para participar de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El objetivo es avanzar en la liberación de un desembolso por USD 1.000 millones, sujeto al cumplimiento de metas como la acumulación de reservas y el mantenimiento del superávit fiscal.

Además, el Gobierno buscará un waiver por el incumplimiento previo en la meta de reservas, que quedó por debajo de lo acordado.

Crecimiento proyectado y equilibrio fiscal

Según el FMI, Argentina crecería un 4% en 2026 y 2027, por encima del promedio global estimado. Este desempeño se atribuye al ordenamiento fiscal.

Durante 2025, el país registró un superávit primario del 1,4% del PBI, superando la meta original, mientras que el resultado financiero total también fue positivo.