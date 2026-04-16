Milei amenaza con ir de barrabrava de Adorni el día que se presente en el Congreso

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En medio de la crisis política que sacude al gobierno nacional por la corrupción que se acumula con el correr de los días, el presidente Javier Milei dejó trascender que evalúa ir personalmente a la Cámara de Diputados el 29 de abril para acompañar a Manuel Adorni durante su primer informe de gestión.

La interna del Gobierno no tiene fin

La exhibición de apoyo militante en modo barrabrava es una nueva señal de Milei ante los medios, que son hoy el principal foco de críticas hacia la gestión de La Libertad Avanza, en medio de una oposición congelada.

Según recogieron periodistas cercanos al círculo rojo presidencial, Milei está dispuesto a ir "con el cuchillo entre los dientes” para intervenir en el debate.

“Probablemente ocurra”, adelantó un diputado de La Libertad Avanza con llegada directa a la cúpula de la Casa Rosada, al confirmar que la presencia de Milei en el Congreso está prácticamente definida. Se trataría de un hecho absolutamente atípico y sin antecedentes desde el retorno de la democracia.

Una olla popular en la casa de Adorni

En ese manual, “no existe el repliegue como posibilidad y la mejor defensa es un buen ataque”, sintetizan en La Libertad Avanza. Esa fórmula, que ya aplicaron en otras microcrisis –desde el estallido de la criptoestafa Libra hasta el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad–, ahora se recreará en el recinto, donde el propio presidente de Diputados, Martín Menem, anticipó una sesión “picante” y para mirar “comiendo pochoclos”, como si se tratara de un espectáculo antes que de un acto institucional.

El cuadro que imagina el oficialismo es el de una confrontación directa entre Adorni y la oposición, con Milei y su hermana Karina aplaudiendo desde un balcón cada provocación del jefe de Gabinete, en un rol decidido de tribuna presidencial. Mientras tanto, puertas adentro crece el hartazgo en sectores libertarios que quisieran “pasar de página” y que se preguntan “hasta cuándo” se estirará una crisis que no deja de alimentarse con nuevos capítulos judiciales y políticos.