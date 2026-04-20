Cinco películas y una serie para recordar a Luis Brandoni

Luis Brandoni en Esperando la carroza

Tenía 86 años Luis Brandoni, los cumplió pocos días antes de dejar este plano en el que construyó una obra de peso para la cultura argentina. Además de una larga lista de éxitos y grandes trabajos en teatro, Brandoni dejó una lista de memorables listones en el audiovisual argentino. Cinco películas y una serie para atesorar a un ícono de la argentinidad.

Cinco películas

La Patagonia rebelde (Héctor Olivera, 1974)

El inmortal film de Héctor Olivera lo muestra joven junto a dos que ya eran titanes del cine argentino: Héctor Alterio y Pepe Soriano, entre otros. Su paso por aquella película linkea directamente con su militancia de entonces, que lo tuvo en las primeras líneas de las luchas obreras en el cine y los medios.

Made in Argentina (Juan José Jusid, 1987)

La democracia alfonsinista comenzaba a crujir en sus estertores económicos y el cine se hacía eco de una obra que en teatro ya marcaba una época. Descontento, aspiracionalidad y el norte de América como faro ilusorio de una clase media maltratada.

Esperando la carroza (Alejandro Doria, 1985)

La película de las tres empanadas y remates como "qué miseria" y "ahí lo tenés", todos a cargo de un Brandoni icónico como nunca en su carrera.

Juan que reía (Carlos Galettini, 1976)

Tragedia cotidiana estrenada meses después del golpe de Estado. Un tipo emprende un camino a la autodestrucción casi sin darse cuenta.

Darse cuenta (Alejandro Doria, 1984)

Darse cuenta pidió Doria antes de Esperando la carroza y después de la larga noche de la dictadura cívico-militar. Un llamado de atención del que también participaron China Zorrilla y un Darío Grandinetti que trabajaba para ser más que un galán de la época.

La serie

Un gallo para Esculapio (Bruno Stagnaro, 2017)

Además de su trabajo en cine, LB hizo de todo en televisión y en cada época participó de una o dos ficciones clave para su momento: en los 80s Buscavidas con Patricio Contreras, en los 90s Mi cuñado junto a Ricardo Darín. En si sglo XXI Brandoni coprotagonizó Un gallo para Esculapio, la gran ficción de Bruno Stagnaro (Pizza, birra, faso, El eternauta) en la que interpretó a un gángster de la vieja escuela y le sacó lustre, una vez más, a su leyenda como actor.