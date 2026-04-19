Golpe al empleo en PBA: se dispara la desocupación y se pierden miles de trabajos

Las claves

El mercado laboral bonaerense muestra un deterioro sostenido con más personas sin trabajo.

La pérdida de empleo formal se concentra con fuerza en la provincia.

Crece el trabajo inestable y la necesidad de buscar ingresos adicionales.

Los jóvenes enfrentan mayores barreras para insertarse laboralmente.

Los ingresos pierden poder de compra tanto en trabajadores como en jubilados.

El desempleo escala y supera el promedio nacional

La Provincia de Buenos Aires atraviesa un fuerte deterioro laboral. La tasa de desocupación alcanzó el 9,5% hacia fines de 2025, ubicándose por encima del nivel nacional, que se mantiene en 7,5%.

El dato refleja un empeoramiento respecto a años anteriores y consolida una tendencia de mayor presión sobre el mercado de trabajo bonaerense.

PBA concentra el mayor impacto en la pérdida de empleo

Desde el cambio de gestión hasta diciembre de 2025, se perdieron 280.833 puestos registrados en todo el país. De ese total, más de 96 mil corresponden a la provincia.

Esto implica que una parte significativa del ajuste laboral se concentra en el principal distrito del país, donde vive más de un tercio de la población.

Más precarización y señales de desaliento

El informe advierte sobre el crecimiento del empleo de baja calidad. Cada vez más personas con trabajo buscan otro ingreso, lo que evidencia dificultades para sostener condiciones laborales adecuadas.

Además, la caída simultánea de la actividad y el empleo sugiere que hay quienes dejan de buscar trabajo, un fenómeno asociado al desaliento.

Jóvenes en el centro de la crisis laboral

La situación golpea con más fuerza a quienes intentan ingresar al mercado laboral. Entre jóvenes, la desocupación muestra niveles significativamente más altos que el promedio general.

“El acceso al empleo limita procesos de autonomía económica y condiciona decisiones fundamentales”, advierte el informe, en referencia a las dificultades para independizarse o continuar estudios.

Salarios con recuperación débil y retroceso reciente

El salario real en el Gran Buenos Aires muestra una mejora acumulada mínima en el período analizado, con un retroceso durante el último año que neutraliza avances previos.

El deterioro del poder adquisitivo se hace más evidente al considerar otras mediciones de inflación, que reflejan una caída más marcada en los ingresos.

Jubilaciones por debajo del promedio y con menor poder de compra

En la provincia se concentra una gran parte de los jubilados del país, pero los haberes promedio se ubican por debajo del nivel nacional.

“El deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones no es un problema abstracto”, señala el CEPA, al describir el impacto cotidiano sobre millones de personas.