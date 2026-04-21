Duelo oficial en CABA por el fallecimiento de Luis Brandoni

El actor Luis Brandoni falleció este lunes a los 86 años y generó una profunda conmoción en el ámbito artístico y político. En reconocimiento a su trayectoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo oficial, con banderas a media asta en todos los edificios públicos.

Según el decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Brandoni fue una “figura central del teatro argentino”, con una carrera que trascendió generaciones y dejó una huella imborrable en la cultura nacional.

El documento oficial destaca que el actor, nacido en Dock Sud en 1940, construyó una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, obteniendo reconocimiento tanto a nivel local como internacional. Además, remarca su compromiso con la vida democrática y su paso por la función pública como diputado nacional entre 1997 y 2001, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, se recordó que fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, distinción que reflejó el impacto de su obra y su aporte a la identidad cultural del país. “Supo transmitir valores de memoria, identidad y compromiso social”, señala el texto oficial.

El decreto también subraya que su fallecimiento causó “un profundo dolor en la comunidad artística y en la sociedad argentina”, motivo por el cual se dispuso el duelo durante dos días a partir del 20 de abril. Durante ese período, la bandera nacional y la de la Ciudad permanecerán izadas a media asta como señal de respeto.

Con su partida, Argentina pierde a uno de sus artistas más emblemáticos, cuya obra y legado continuarán vigentes en la historia cultural del país.