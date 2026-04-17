Revés judicial contra Milei: rechazan presentación para suspender la reforma laboral por un motivo insólito

Las claves

Un juez rechazó la presentación del Gobierno por la reforma laboral

El argumento central fue la falta de matrícula del Procurador

La decisión se da en medio del conflicto por la reforma laboral

Desde el oficialismo rechazan el planteo y lo califican de incorrecto

El caso podría escalar a la Corte Suprema

Un nuevo revés judicial para el Gobierno

El juez laboral Raúl Horacio Ojeda rechazó una presentación del Gobierno en el marco de la causa que discute la reforma laboral, en un fallo que suma tensión entre el Ejecutivo y la Justicia.

La decisión impacta en la estrategia oficial para sostener la validez de los cambios impulsados en materia laboral.

El argumento: falta de matrícula

El punto central del rechazo fue la situación del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. El magistrado sostuvo que no cumple con un requisito básico para litigar.

En su resolución, el juez indicó que el funcionario “no tiene matrícula” y pidió que se abstenga de seguir presentando escritos en la causa.

Cruce de interpretaciones legales

Desde el entorno de Amerio rechazaron el planteo y sostuvieron que la interpretación del juez es incorrecta. Argumentaron que existe jurisprudencia que respalda la actuación de funcionarios en ese rol sin necesidad de matrícula activa.

Además, señalaron que el cuestionamiento podría ser improcedente en términos legales.

El expediente se vincula con la presentación impulsada por la CGT contra la reforma laboral promovida por el gobierno de Milei.

En ese marco, la Justicia ya había dispuesto la suspensión de varios artículos de la normativa, lo que abrió una disputa judicial de mayor escala.

Estrategia oficial y posible llegada a la Corte

El Gobierno analiza llevar el caso mediante un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal deberá definir si acepta tratar el caso y bajo qué condiciones.