Milei compartió un duro posteo de Lemoine contra el Gordo Dan

El presidente Javier Milei se metió en la interna libertaria que subió su voltaje en las últimas horas. Lo hizo a su modo, vía X, compartiendo un mensaje de la diputada nacional Lilia Lemoine dirigido al influencer de La Libertad Avanza Daniel “Gordo Dan”, dirigente de Las Fuerzas del Cielo cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

La legisladora, en su posteo, no mencionó al conductor del programa La Misa. Pero aludió a su capacidad de influencia digital sin que eso signifique “la verdad”. Las palabras fueron compartidas por el jefe de Estado vía un RT, marcando su posición en torno a la disputa puertas adentro.

“La realidad sigue siendo la misma sin importar cuántos shares, likes o comments tengas. Podés influenciar a otros? Sí... circunstancialmente. No la vas a torcer a fuerza de bots, callcenters ni comunicadores ensobrados. Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad”, expuso Lemoine.

Acto seguido, expresó: “Entender esto me permitió siempre nadar contra la corriente, llegar a buen puerto y demostrar que... tenía razón”.

El eje de la disputa giró en torno a la lealtad hacia el Gobierno y los apoyos en LLA a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Marcela Pagano, quienes formaron parte del oficialismo en 2023.

No obstante, con el arribo del partido violeta a la Casa Rosada, Milei y su hermana Karina se enfrentaron y no hubo vuelta atrás. Hoy, la titular del Senado no mantiene vínculo con el Presidente y la legisladora armó su monobloque en la Cámara baja, Coherencia.

La chispa se encendió cuando Lemoine lanzó una acusación directa contra el referente digital: “Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje de la legisladora refleja el malestar de un sector del oficialismo que cuestiona las posiciones de autonomía que han mostrado algunas figuras de la coalición.

Este enfrentamiento expone las fracturas en el armado comunicacional y político del oficialismo, donde los cruces entre los "leales" al Presidente y quienes mantienen lazos con otros sectores de la fuerza son cada vez más frecuentes.