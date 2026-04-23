Peter Thiel bajo la lupa: quién es mega millonario cercano a Milei que no cree en la democracia

Las claves

Es uno de los fundadores de PayPal y primer inversor de Facebook.

Creó Palantir, empresa vinculada al análisis de datos y seguridad.

Tiene influencia en el mundo político y tecnológico de Estados Unidos.

Sus ideas cuestionan el funcionamiento de la democracia liberal.

Es una figura central y polémica dentro de Silicon Valley.

El origen de un actor clave del ecosistema tecnológico

Peter Thiel es uno de los nombres más influyentes del mundo tecnológico contemporáneo. Su trayectoria comienza en Silicon Valley como cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales que marcó el inicio del ecosistema fintech global.

⚠️Este hilo trata sobre Palantir, vigilancia, privacidad, ciberpatrullaje, inteligencia, datos, gobierno, inteligencia artificial, riesgo y falta de controles.



Te recomendamos leerlo hasta el final.?⬇️ — CELS (@CELS_Argentina) April 23, 2026

A partir de ese éxito, se convirtió en inversor temprano de Facebook, lo que lo posicionó como una figura clave en la expansión de las grandes empresas tecnológicas. Cuenta con una fortuna cercana a los 30 mil millones de dólares.

?Peter Thiel, el magnate que se reúne hoy con Milei: "AUTORITARIO, ELITISTA, MONOPÓLICO y MUY PELIGROSO, ya que NO CREE EN LA DEMOCRACIA" ?☠️ pic.twitter.com/dOyg1rC4Fg — Revolución Popular (@RPN_Oficial) April 23, 2026

Palantir y el vínculo con el poder estatal

Uno de los puntos más discutidos de su carrera es la creación de Palantir Technologies, una compañía especializada en análisis de datos masivos que trabaja con gobiernos y agencias de seguridad.

El modelo de negocio de Palantir la ubica en la intersección entre tecnología, inteligencia y vigilancia, lo que ha generado debates sobre el uso de datos personales, el alcance del control estatal y el rol de las empresas privadas en la seguridad nacional.

Peter Thiel quiere quedarse con el negocio de los Pasaportes, también negocios de minería, data centers, tierras en la Patagonia. Estamos de remate para los super ricos. #ElPaseDeLaTarde pic.twitter.com/yZg6SiznEn — Editor✍ (@Editor_76) April 23, 2026

Influencia política y financiamiento ideológico

Thiel no solo es una figura empresarial. También ha tenido un rol activo en la política estadounidense, financiando campañas y movimientos alineados con posturas conservadoras y libertarias.

Fue uno de los pocos empresarios de Silicon Valley en apoyar públicamente a Donald Trump durante su campaña presidencial de 2016, lo que lo separó del consenso habitual del sector tecnológico.

Una visión crítica de la democracia liberal

En el plano ideológico, Thiel sostiene una visión crítica del sistema democrático tradicional. En distintos espacios académicos y públicos ha planteado que la democracia no siempre es compatible con la libertad individual, una postura que ha generado amplios debates en el ámbito político y académico.

La foto del día. Milei con Peter Thiel y su marido. pic.twitter.com/zbG4zBXPRo — Alan Longy (@AlanLongy) April 23, 2026

Sus ideas lo ubican dentro de corrientes tecnológicas que promueven estructuras de poder más concentradas y basadas en la innovación como eje de decisión.

Peter Thiel argues that the Antichrist figure in the 21st century isn't a war-monger, but someone promising peace and prosperity. #PeterThiel #GretaThunberg #Tech pic.twitter.com/VXVIv7cSr2 — santi (@santisiri) April 22, 2026

Un actor central en la economía del poder digital

La figura de Thiel es analizada como parte de una red de influencia donde convergen tecnología, defensa e inteligencia artificial. Su participación en empresas estratégicas lo coloca en el centro de discusiones sobre concentración de datos y poder corporativo global.