La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre del 2023 y retrocedió un 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obtuvo la peor merma desde el último mes del 2023, cuando el índice consignó la misma caída del 2,6%.

En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%).

Con respecto al componente tendencia-ciclo, el mismo tuvo una variación positiva de 0,1%.

La disparidad entre los sectores sigue siendo un factor clave que explica la caída en el índice: mientras que el agro, la minería e intermediación financiera siguen con alzas por encima del EMAE, los rubros de la industria y el comercio no logran repuntar.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).

En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el 2026 contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.

Cómo se desempeñó cada sector

- Pesca: 14,8%.

- Explotación de minas y canteras: 9,9%.

- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4%.

- Intermediación financiera: 6%.

- Hoteles y restaurantes: 1%.

- Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1%.

- Servicios sociales y de salud: 0,9%.

- Enseñanza: 0,1%.

- Transporte y comunicaciones: -0,3%.

- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,5%.

- Construcción: -0,6%.

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.

- Impuestos netos de subsidios: -4,2%.

- Electricidad, gas y agua: -6%.

- Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -7%.

- Industria manufacturera: -8,7%.